Grünes Paradies

Spätestens als der Bus von der Straße auf einen Feldweg abbiegt, ist die Gruppe „Irgendwo im Nirgendwo“. Das schwere Fahrzeug rumpelt noch einige Zeit über eine Schlaglochpiste, bis der Fahrer plötzlich hält. Als der Motor aus ist, ist ein Dröhnen zu hören, und im Licht von Taschenlampen sind zwei riesige Ballon­hüllen zu sehen.

Wenige Minuten später ist es so weit: Pilot Justin Moore heizt einem der beiden Riesen richtig ein, und mit dem ersten Tageslicht hebt dieser ab. Alle Insassen schauen gebannt in Richtung aufgehende Sonne. Justin Moore lässt ihnen Zeit zum Genießen. Schließlich sagt er nur: „Jetzt könnt ihr vielleicht nachvollziehen, weshalb Sri Lanka für mich das grüne Paradies ist.“ Denn aus etwas mehr als 100 Metern Höhe hat man einen prächtigen Blick über die Landschaft. Bäume, Reisfelder und kleinere Ansiedlungen wechseln sich ab. Dahinter ist der Stadtkern von Dambulla zu sehen samt einer riesigen Buddha-Figur, die gleichsam über der Stadt thront.

Seit über 30 Jahren fährt der Brite Ballon, hat als Pilot der ­heißen Riesen 43 Länder kennengelernt und über 5000 Fahrten absolviert. „Doch hier gefällt es mir am besten“, sagt er.

Gut eine Stunde später sind die Ballonfahrer wieder auf dem „Boden der Tatsachen“, doch die Faszination des grünen Paradieses hält an. Denn außerhalb der Großstädte Colombo oder Kandy säumen riesige grüne Flächen die Straßen. Reis­plantagen tauchen oft inmitten von kleinen Wäldern oder Plantagen auf. Zudem können Naturfreunde in insgesamt 14 ausgewiesenen Nationalparks eine enorme Artenvielfalt beobachten – vom Elefanten über Leoparden bis zu Lippenbären. Die Insel gehört zu den Biodiversitäts-Hotspots der ­Erde. Denn auf einem Gebiet, das von der Größe her dem Bundesland Bayern gleicht, ist eine einzigartige artenreiche und bunte Tierwelt vereint. Fast ein Viertel der Blüten­pflanzen und einige Tierarten – vor allem Amphibien, Reptilien und verschiedene Vogelarten – sind endemisch, das heißt, sie kommen nur auf Sri Lanka vor.

Doch auch kulturell ist das Angebot groß. Mitten aus dem Grün, vom Heißluftballon aus besonders gut zu sehen, ragt die Felsenfestung von Sigiriya heraus. König Kassapa ließ einst seinen Palast auf dem eindrucksvollen Felsen in rund 150 Meter Höhe errichten und mit zahlreichen Annehmlichkeiten versehen. Auch wenn der Fußmarsch über 1860 Stufen führt, der spektakuläre Blick belohnt einen am Ende für die Mühen.

Einen Besuch wert ist auch der berühmte Zahntempel in Kandy, er zählt zum Unesco-Weltkulturerbe. In der An­lage wird das kostbarste Heiligtum Sri Lankas gehütet, ein Eckzahn Buddhas. Wer danach lieber wieder ­ Natur erleben will, der ist nur einen Katzensprung davon im Botanischen Garten richtig. Über 5000 verschiedene Baum- und Pflanzen­arten gibt es hier zu entdecken.

Weltweit bekannt ist Sri Lanka, das frühere Ceylon, aber vor allem für seine exzellenten Tees. Wer etwas von der Ursprünglichkeit der Insel erleben möchte, der sollte für seine Fahrt zu den Plantagen im Hochland von Nuwara Eliya die Eisenbahn wählen. Das Ganze gleicht ein bisschen einer Reise in die Vergangenheit, als die Insel noch unter britischer Verwaltung stand. Vieles erinnert gerade längs der Bahnstrecke an die ­alten Kolonialherren. Gut drei Stunden später befindet man sich mitten zwischen zahlreichen Teeplantagen. Und bei einer Führung besteht die Möglichkeit, nicht nur etwas über­ die Kunst des Anbaus und der Verarbeitung zu erlernen, sondern die verschiedenen Sorten zu probieren – ein Genuss.

Wer nach so viel Natur und Kultur entspannen möchte, auch der wird auf der Insel vielfach fündig. So gilt die Westküste mit ihren berühmten goldenen Stränden von November bis März als ideales Urlaubsziel. Und die seit dem Ende des Bürgerkriegs im Jahr 2009 wieder komplett zugängliche Ostküste – touristisch ist sie bereits wieder vielfältig erschlossen – stellt von April bis Oktober die perfekte Bade- und Wellenreiterdestination dar.

Justin Moore hat recht: Die Insel bietet eben für jeden etwas.