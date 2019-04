Das Lied von Eis und Feuer ist eine überaus erfolgreiche Fantasy-Saga von George R.R. Martin, die als TV-Serie „Game of Thrones“ verfilmt wurde. Deren Handlung spielt zwar auf dem fiktiven Kontinent Westeros. Teile der Serie aber wurden nicht ohne Grund in Island gedreht. Die Vulkaninsel am Polarkreis mitten im Atlantischen Ozean gibt eine geeignete Kulisse ab, denn sie ist das Land von Eis und Feuer. Im Winter ist Island mitunter schneeweiß bedeckt, so weit das Auge reicht. Aus der hellen Eismasse stechen nur all die Berge, Gletscher und Vulkane hervor, die sich über die gesamte Insel verteilt erheben. Im Sommer kommt dann das satte Grün der Mooslandschaft zum Vorschein. Für Natur-Liebhaber ist die Insel mit ihren zahlreichen Facetten ein Muss.

„Nirgendwo auf unserem Planeten gibt es auf einer vergleichbaren Fläche so viele Vulkane wie in Island“, sagt Arthúr Björgvin Bollason . Er muss es wissen. Der 68-Jährige ist in Island aufgewachsen und hat die Insel im Laufe seines Lebens unzählige Male erkundet. Sein Wissen hat er in einem mehr als 400 Seiten dicken Länderporträt zusammengetragen. Sein Buch trägt den schlichten Titel „Island“ und ist nach eigenen Angaben das Ergebnis einer lebenslangen Recherche. Darin schildert Bollason unter anderem, dass es in Island seit dessen Besiedlung vor 1100 Jahren durch die Wikinger über 250 Vulkanausbrüche gegeben hat, also im Durchschnitt alle fünf Jahre einen. Kein Wunder bei 130 Vulkanen, von denen aktuell noch etwa 30 aktiv sind.

Die womöglich bekannteste Eruption ereignete sich im Frühjahr 2010, als der Gletschervulkan Eyjafjallajökull ausbrach und durch kilometerhohe Aschewolken für eine massive Beeinträchtigung des europäischen Flugverkehrs sorgte.

Damit einher ging eine weltweite mediale Aufmerksamkeit und ein plötzliches Interesse an der Feuerinsel im Nordatlantik. „Vor zehn Jahren noch war die Fischerei unsere Haupteinnahmequelle. Jetzt ist es der Tourismus. Wir haben einen wahren Boom erlebt“, sagt Bollason. Knapp 357 000 Einwohner hat die Insel. In Island leben also etwa gerade mal so viele Menschen wie in Wuppertal. Hinzu kommen jährlich Zehntausende Touristen, die meist von der Hauptstadt Reykjavik aus die Insel erkunden. Eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten ist der Gulfoss-Wasserfall im Haukadalur-Tal im Südwesten. Von dort aus sind es nur zehn Kilometer zum weltberühmten Großen Geysir. Diese heiße Quelle stößt ihr Wasser in regelmäßigen Abständen als Fontäne bis zu 30 Meter hoch in die Luft. Chemische Untersuchungen des Wassers aus den heißen Quellen haben ergeben, dass die Wassertemperatur in einem Kilometer Tiefe rund 240 Grad Celsius beträgt. An der Oberfläche ist es immer noch kochend heiß, weshalb Besucher einen Sicherheitsabstand zu dem Naturschauspiel halten müssen. Die Bewohner nutzen die heißen Quellen auf vielfältige Weise. In Reykholt im Westen der Insel bauen sie auf der Farm Friðheimar eigene Tomaten an. Das Gewächshaus dieses Familienbetriebs wird komplett mit thermaler Energie betrieben.

Land der Elfen und der Riesen

Rund um die Natur und ihre Phänomene ranken sich in Island seit jeher auch viele Sagas und Mythen. Elfen, Riesen, Trolle und andere Wesen besitzen in der Geschichte des kleinen skandinavischen Landes einen hohen Stellenwert. „Wir Isländer sind schon immer ein erzählfreudiges Volk. Das Erzählen steckt uns seit dem Mittelalter in den Knochen“, erläutert Arthúr Björgvin Bollason.

Was er seinen Landsleuten zuschreibt, trifft auch auf ihn selbst zu: ein ausgeprägter Hang zum Erzählen. Seinen Angaben zufolge vermischen sich bei der isländischen Erzähltradition Fakten und Beschreibungen mit Anekdoten, Legenden, Märchen und Sagas.

In gewisser Weise ist er demnach der Prototyp eines Isländers. Er ist auf liebenswerte Art eigen und zugleich ungemein kreativ. So war Bollason in seinem Berufsleben bereits Übersetzer, Schriftsteller, Rundfunk-Reporter und Fernsehmoderator, Reiseleiter für ausländische Besuchergruppen und Leiter des Saga-Zentrums an der Südküste der Insel. Eine unfassbar dichte Vita. Kaum vorstellbar, dass dies einem Mann in einem Leben passiert sein soll. Wenn so etwas möglich ist, dann wohl im Land von Eis und Feuer.