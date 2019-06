Dreiländereck bei Basel Zwei Länder, zwei Museen, ein Weg

Der Künstler Tobias Rehberger hat einen Weg gestaltet, der zwei Museen von Weltrang verbindet: die Fondation Beyeler in Basel und den Vitra Campus in Weil am Rhein. 24 Kunstwerke weisen den Weg durch Blumenwiesen und Weinberge. Von Martin Kalitschke