Grenzerfahrungen in Duderstadt

Duderstadt -

Von Andreas Große Hüttmann

Fast 30 Jahre ist es her, da ist die Mauer, die lange Zeit Deutschland teilte, gefallen. In Duderstadt im Harz-Vorland und in der Umgebung sind im nahen Grenzland-museum nicht nur originale Reste der ehemaligen Sperranlagen zu besichtigen, sondern zugleich besteht die Möglichkeit, eine Fachwerkstatt vom Feinsten sowie eine faszinierende Mittelgebirgsgegend zu erleben.