Sattes Grün in hügeliger Landschaft, Pinienhaine, Wein, Olivenöl – und auch Trüffel: ­Istrien spricht die Sinne an, ist aber längst kein Geheimtipp mehr. Das Gefühl, die Toskana zu erleben, ist allgegenwärtig. Ebenso die italienische Lebensart. Doch die Halbinsel in der Adria gehört unstrittig zu Kroatien.