Da hängt er und hebt mahnend den Zeigefinger. Ausgerechnet er. Donald Trump. Ausgerechnet Trump, der das Gegenteil von dem tut, was Gaston Burkhardt so liebt: Brücken bauen. Trotzdem hat sich Burkhardt ein Abbild aus Papier des US-Präsidenten an seinem Arbeitsplatz an ein Regalbrett gehängt.