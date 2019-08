Griechenland - Korfu Die Insel der Kaiserin

Die Venezianer haben bis 1797 über vier Jahrhunderte die Insel Korfu im Ionischen Meer regiert. Das hat Spuren hinterlassen – in der Küche, in der Sprache, in Gebäuden und in der Kultur. Viele Touristen indes lockt viel mehr der Mythos um Kaiserin Elisabeth von Österreich – eine (Film-)Geschichte. Von Erhard Kurlemann