Portugal Den Sternen so nah

Abseits der Atlantikstrände kommen Wanderer in der Serra da Estrela voll auf ihre Kosten. Einzigartige Landschaften, wie die in der Eiszeit entstandenen Gletschertäler, beeindrucken im Stern-Gebirge. Und manchmal sind auch Schafe unterwegs, aus deren Wolle in Manteigas hochwertige Stoffe entstehen. Von Martin Schildwächter