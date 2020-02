Langsam tuckert das in die Jahre gekommene Motorboot über den nur wenige Kilometer langen Preaek Tuek Chhu. Einmal die Stadtgrenzen von Kampot hinter sich gelassen, säumen links und rechts Palmen das Ufer des breiten Flusses, der an der Südküste Kambodschas in den Golf von Thailand mündet. Hin und wieder ziehen bunt gestrichene Fischerboote vorbei.