Die Inseln vor Massachusetts und ihre Geschichte

Cape Cod, Martha's Vineyard, Nantucket

Anreise: Mit dem Flugzeug nach Boston. Weiter mit dem Mietwagen nach Cape Cod. Martha's Vineyard und Nantucket sind per Fähre (ab Hyannis Port) oder von Boston aus mit dem Flugzeug erreichbar.

Einreise und Corona-Lage: Deutsche Urlauber brauchen kein Visum für die USA, müssen unter https://esta.cbp.dhs.gov aber eine elektronische Einreiseerlaubnis einholen. Derzeit sind touristische Einreisen in die USA aufgrund der Pandemie nicht möglich. Die Infektionszahlen sind rückläufig, allerdings sind die USA weiter Corona-Risikogebiet. Entsprechend gibt es eine Reisewarnung.

Informationen: Massachusetts Office of Travel and Tourism, c/o Get It Across GmbH & Co. KG, Neumarkt 33, 50667 Köln (www.massvacation.de).