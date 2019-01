Die entscheidenden Aspekte für eine gelungene Hochzeitsfeier

Professionelle Musiker für die Hochzeit

Um eine Hochzeit gebührend zu feiern, reicht den meisten Paaren ein DJ alleine nicht aus. Viel stilvoller ist eine Live-Band mit professionellen Musikern. Diese sind ein wichtiger Teil bei der musikalischen Unterhaltung und ein willkommener Programmpunkt während der Feierlichkeiten. Eine erfahrene Hochzeitsband geht auf die Wünsche des Brautpaares ein und spielt eine Kombination aus altbekannten Lieblingsliedern und neuen Songs aus den Charts, die alle Gäste zum Mittanzen animieren. Auf diese Weise entsteht eine fröhliche Stimmung auf der Hochzeit, die alle mitreißt. Deshalb ist eine professionelle Band die beste Lösung für ausgezeichnete Musik auf der Hochzeit. Die Hochzeitsband bringt ihr eigenes Equipment mit, sodass sich das Brautpaar in diesem Zusammenhang um nichts kümmern muss.

Hochzeitsband 4 at the club

Routinierte Musiker wissen genau, worauf es bei einer Hochzeit ankommt. Mit Hilfe einer vorherigen Beratung stellt die Band in Kooperation mit dem Brautpaar das gewünschte Repertoire zusammen. Die Hochzeitsband 4 at the club überzeugt mit hochkarätigem Musik-Entertainment für eine exklusive Hochzeitsfeier. Dabei ist die exklusive Liveband sehr flexibel und lässt sich in variantenreicher Besetzung buchen. Abhängig von der Größe der Feierlichkeiten, der Anzahl der Gäste und dem vorhandenen Budget stellt diese entweder als klassische Musikband, als funkige Jazzband oder als Liveband mit DJ ihre Dienste zur Verfügung. Dabei präsentieren 4 at the club ein erlesenes Musik-Programm, welches Lieder aus den Genres Jazz, Latin, Lounge, Pop und Soul beinhaltet. Eine stilgerechte Liederauswahl bietet sowohl eine dezente, musikalische Untermalung für den Hochzeitsempfang als auch für das anschließende Dinner. Diese Programmpunkte lassen sich ideal miteinander kombinieren und zu späterer Stunde in animierende Partymusik übergehen lassen. 4 at the club ist eine erfahrene Live-Band und mit erstklassigen Musikern besetzt. Diese interpretieren gekonnt Jazz-Klassiker von Frank Sinatra bis Michael Bublé. Das zur Auswahl stehende Repertoire beinhaltet ebenfalls eigene Arrangements von Klassikern für die Hochzeitsparty. Des Weiteren werden aktuelle Songs von beliebten Sängern wie Bruno Mars, Prince und Robbie Williams gespielt. Auf diese Weise ist für jede Generation und jeden Musikgschmack etwas dabei, sodass jeder Hochzeitsgast das Tanzbein schwingen möchte.