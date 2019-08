Fronten beim Tarifkonflikt in der Gebäudereinigungsbranche weiter verhärtet

Bereits seit längerem gibt es in der Branche einen Tarifkonflikt, wobei sich die Fronten verhärtet haben. Die IG Bau (Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt) fordert die Überarbeitung des Rahmentarifvertrages , der ihrer Meinung nach jede Wertschätzung missen lässt und Respektlosigkeit gegenüber den Gebäudereinigern ausdrückt. Ein großer Teil der derzeit geltenden Regelungen sind nicht mehr zeitgemäß, es macht die Gebäudereinigungsbranche immer unattraktiver für Arbeitssuchende. Zu den Forderungen gehören

der Einstieg in ein Weihnachtsgeld;

die Anpassung der einzelnen Lohngruppen;

dass die Ansprüche der Beschäftigten durch längere Betriebszugehörigkeit bei einem Arbeitgeberwechsel nicht erlöschen.

Verhandlungsrunde zum Rahmentarifvertrag am 15. August 2019

In Dreieich bei Frankfurt am Main fand am 15. August 2019 die fünfte Verhandlungsrunde zum Rahmentarifvertrag statt. Mehr als 100 Beschäftigte unterstützten die IG Bau-Verhandlungskommission, sie machten ihrem Ärger während der Verhandlungen lautstark Luft. An diesem Tag legten die Arbeitgeber erstmalig einen konkreten Vorschlag vor, den sie selbst als fair bezeichnen. Betrachtet man diesen näher, entpuppt er sich jedoch eindeutig als Mogelpackung, wurde von der IG Bau bekanntgegeben. Massive Verschlechterungen sind beinhaltet, die zu einer weiteren Verhärtung der Fronten führen. Zugeständnisse seitens der Arbeitgeber gab es einzig beim Thema Branchentreue-Bonus. Der Vorschlag beinhaltet folgende Punkte:

Es soll künftig eine 7-Tage-Woche von Montag bis Sonntag geben (vorherige Regelung: 5 Arbeitstage auf 6 Werktage Montag bis Samstag). Die bisherigen Zuschläge für Sonn- und Feiertagsarbeiten von maximal 200 Prozent sollen auf 75 Prozent gekürzt werden, für Nachtarbeiten über die regelmäßige Arbeitszeit hinaus werden nur noch 25 Prozent gezahlt. Keinen Anspruch auf Überstundenzuschläge sollen weiterhin die Teilzeitbeschäftigten haben (ein aktuelles BAG-Urteil spricht auch Teilzeitkräften 25 Prozent Überstundenzuschläge zu). Ausnahmslos alle Gesellen, die vor dem 01.01.2020 in ihrem Betrieb beschäftigt und in einer niedrigeren Lohngruppe eingegliedert sind, sollen keinen Anspruch auf eine Höhergruppierung erhalten. Ohne extra Bezahlung sollen Beschäftigte weiterhin auf Rufbereitschaft stehen. Ablehnung des Weihnachtsgeldes.

Geboten wurde von den Arbeitgebern mehr Urlaub, ein Zuschlag für Industriereiniger, eine höhere Eingruppierung von Gesellen, die nach dem 01.01.2020 in ein Beschäftigungsverhältnis eintreten und eine neue Regelung zu Überstunden.

Christian Kloevekorn, der Verhandlungsführer des Bundesinnungsverbandes, teilte mit, dass die Forderung nach einem 13. Monatsgehalt kein Thema für die Rahmentarif-Verhandlungen sei. Darüber könne gesprochen werden, wenn die Lohntarifverhandlungen anstehen. Bis Ende 2020 laufe noch der aktuelle Lohntarifvertrag. Er erklärte darüber hinaus, dass insbesondere die ostdeutschen Unternehmen mit Lohnsteigerungen von fast 20 Prozent an ihren Grenzen angelangt seien.

Die IG Bau drohte mit erneuten Warnstreiks, sollte die Regelung des Weihnachtsgeldes nicht stattfinden. Bereits am Mittag hatten rund 100 Beschäftigte vor dem Tagungshotel demonstriert. Gerade das Weihnachtsgeld sei eine elementare Forderung, gab der Sprecher der Gewerkschaft bekannt. Auch in anderen Branchen sei es üblich, dieses in den Rahmentarifverträgen zu regeln. Am Abend wurde die Beratung unterbrochen, die Fortsetzung ist auf den 30. September 2019 terminiert.

Im April war der Rahmentarifvertrag durch die Arbeitgeber gekündigt worden, und zwar, weil sie weiterhin den Teilzeitkräften keine Überstundenzuschläge zahlen wollten. Jedoch wurde genau dies von einem Bundesarbeitsgericht durch Urteil entschieden. Der Vorsitzende des Bundesinnenverbandes schlägt nunmehr vor, erst nach der achten Arbeitsstunde am Tag Zuschläge zu zahlen, wovon gleichfalls die Teilzeitkräfte ausgeschlossen sein sollen. Ulrike Laux, die Verhandlungsführerin der IG-Bau sagte dazu: „Und das geht so gar nicht!“

Foto: pixabay.com

Demonstration in Berlin

Am gleichen Tag der fünften Verhandlungsrunde gingen 120 Berliner Reiniger/innen zur Unterstützung der IG Bau-Tarifkommission auf die Straße. Zum Auftakt machte der gewerkschaftspolitische Sprecher der Fraktion „DIE LINKE. im Bundestag“, Pascal Meier, deutlich, dass die gesamte Fraktion hinter den Reinigungskräften mit ihren Forderungen steht. Er sprach auch mit der Bevölkerung und machte diese auf die schweren Arbeitsbedingungen in der Gebäudereinigungsbranche aufmerksam. Gleichfalls bekundete Heiko Glawe, Regionsgeschäftsführer des DGBs seine Solidarität mit den Demonstranten. Aus den Reihen der SPD, und zwar von der Bundestagsabgeordneten Cansel Kizilteppe, wurde gleichfalls Kritik am Verhalten der Unternehmer laut. Sie sprach zu den Berliner Reinigern/innen mit den Worten: „Wer Menschen ausbeutet, bekommt es mit mir und meiner Partei zu tun!“ Vom Brandenburger Bundestarifkommissionsmitglied Andreas Döhnert wurden die Arbeitgeber angehalten, endlich auf die Forderung des Weihnachtsgeldes einzugehen. Ansonsten bleibe nur noch ein Streik. Ebenfalls solidarisch zeigten sich die Bundestagsabgeordnete Lisa Paus vom Bündnis 90/Die Grünen und Philip Dehne, Mitinitiator von „Schule in Not“ mit den Reinigungskräften.

Neuer Verhandlungstag: 30. September 2019

Bis zum 30. September sind es nur noch wenige Tage. Ob an diesem Datum eine Einigung erzielt wird, ist ungewiss. Allein in München arbeiten 25.400 Menschen im Bereich der Gebäudereinigung. Unter anderem die IG Bau Oberbayern droht mit Streiks der Reinigungskräfte. Diese könnten Behördenbesucher, Krankenhauspatienten und viele weitere Menschen vor ein ziemlich unangenehmes Problem stellen. Ein Grund für die Streikdrohung sind nicht nur die schleppenden Verhandlungen, sondern auch, dass zurzeit viele Reinigungsfirmen ihren Angestellten neue Verträge mit schlechteren Bedingungen vorlegen. Es sieht so, als wollten die Arbeitgeber bis zu den Neuverhandlungen die Standards drücken, ist die Meinung der Gewerkschaft. Teilweise werden Zuschläge für besondere Aufgaben und Überstunden gestrichen. Weiterhin würden in neuen Vertragsangeboten bislang feste Arbeitszeiten flexibilisiert sowie Urlaubstage gestrichen. Die Arbeitnehmervertreter wenden sich auch an die Städte, die Regeln festlegen könnten, nach denen Schulen, Ämter und Rathäuser gereinigt werden. Der Bezirksvorsitzende der IG Bau Oberbayern erklärte dazu: „Zu sauberen Gebäuden gehören auch saubere Arbeitsbedingungen!“