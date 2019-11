Dr. Levent Acar – 15 Jahre Haartransplantation Istanbul

Viele Haarausfall-Patienten wenden sich mit ihrem Problem an Dr. Levent Acar, einem langjährigen Experten für die Haartransplantation Istanbul . Mehr als 15 Jahre Erfahrung bringt der deutschsprachige Arzt mit. Seit 2007 leitet er erfolgreich die Cosmedica Clinic, eine der renommiertesten Kliniken für Haartransplantationen in Istanbul.

Dr. Levent Acar versteht die Haartransplantation als dynamisches Feld, das sich ständig weiterentwickelt. Er hält mit der rasanten Entwicklung Schritt. Regelmäßig nimmt der Mediziner an nationalen und internationalen medizinischen Fortbildungen teil und eignet sich die modernsten technischen Standards an. Ob in Prag oder den USA – Dr. Acar ist dem Fortschritt auf der Spur. Ein Video für eine Haartransplantation mit Dr. Levent Acar finden Sie hier .

Sein Wissensdurst spiegelt sich vor allem in seinen hochentwickelten Methoden wider. Nur den neuesten Verfahren bedient er sich bei der Haartransplantation in der Türkei . Gerade mithilfe der DHI Saphir und FUE Saphir Methode (Follicular Unit Extraction) schenkt er seinen Patienten gesundes, kräftiges und volles Haar.

Nicht aber nur die Kopfhaut frischt er mit Spenderhaar auf. Auch anderen Körperregionen verleiht Dr. Levent Acar mit der FUE Methode oder ähnlichen Verfahren Jugendlichkeit und Vitalität. Besonders dem Bart- und Brauenwuchs hilft der Mediziner gekonnt auf die Sprünge. So darf er sich in allen Bereichen der Haartransplantation Istanbul Experte nennen.

Die DHI Saphir Technik – ein neues Level von Präzision

Eine der neuesten Errungenschaften der Cosmedica Clinic ist die DHI Saphir Methode. Diese Methode ist das sehr präzise Pendant zur FUE und bekannten DHI Technik. Diese moderne Behandlungsform kombiniert die Grundlagen der klassischen DHI Technik und der FUE Saphir Methode. Das DHI Saphir Verfahren bringt alle Vorteile beider Methoden zusammen und gilt als die fortschrittlichste Methode der heutigen Zeit.

Foto: timcompany.de

Durch eine Hohlnadel mit integriertem Mikromotor entnimmt der behandelnde Arzt kräftige Grafts aus dem Donorbereich. Anschließend legt er sie in einer reichhaltigen Nährstofflösung ab, die sie außerhalb der Haarwurzel mit essentiellen Vitaminen versorgt.

Die Haarkanäle werden nun präzise mithilfe der Saphirklingen geöffnet, was eine absolute Genauigkeit und vor allem ein minimal-invasives operieren ermöglicht. Die Einschnitte sind dank des Einsatzes von Saphirklingen kleiner als die mit einem Choi Implanter (konventionelle DHI Methode) gestochenen Haarkanäle. Außerdem ist die Gefahr so gut wie ausgeschlossen bereits Transplantierte oder bestehende Haarwurzeln beim Transplantationsprozess zu beschädigen.

Nun wird jedes Graft einzeln in einen speziellen Implanter eingelegt und wiederum in die zuvor mit Saphirkllngen geöffneten Haarkanäle implantiert. Dies hat zur folge das insbesondere Multigrafts (Transplantate mit mehreren Haarwurzeln) völlig unbeschadet in die Kopfhaut gelangen. Jede einzelne Haarwurzel wird dadurch wachsen können, was erhebliche Auswirkung auf die Dichte und die Natürlichkeit des neuen Haarbildes hat.

Nun ist Forschern eine Weltneuheit gelungen: die DHI Methode mit Saphir Technik. Die wesentlichen Arbeitsschritte bleiben gleich. Das Besondere ist die Saphirklinge. Sie erlaubt ein neues Level an Kontrolle und Präzision. Der weitestgehende Verzicht vom Einsatz der Pinzette (außer bei 1er Grafts) und dem nutzen eines Implantations - Systems mit dessen Hilfe die Grafts geschützt implantiert werden, ermöglicht unglaublich gute und dichte Resultate.

Dank der neuen Kombinationstechnik wächst das verpflanzte Eigenhaar schnell, dauerhaft und dicht an. Der Eingriff ist nicht für Dritte zu erkennen. Nicht einmal Haarexperten können die Transplantate eindeutig vom Kopfhaar unterscheiden. Die Haartransplantation Vorher Nachher Bilder sehen täuschend natürlich aus.

Nicht aber nur wegen der außergewöhnlich natürlichen Haarlinie wollen Patienten, den Eingriff an der Cosmedica Clinic durchführen lassen. Auch das minimale Verletzungsrisiko macht die medizinische Innovation beliebt. Die Saphirklinge hinterlässt deutlich schmalere v-förmige Einschnitte als andere Verfahren. Diese Präzision beschleunigt den Heilungsprozess. Im Vergleich zur klassischen FUE klingen die Mikroverletzungen schneller und zuverlässiger ab. Innerhalb kürzester Zeit ist der Patient wieder gesellschaftsfähig und präsentiert stolz das vorher nachher Bild.

Die Preisfrage - deutsche gegen türkische Kliniken

Auf das große Ergebnis zum kleinen Preis hoffen Haarausfall-Patienten an deutschen Kliniken vergebens. Mit Kosten zwischen zwischen ca. 2500 Euro (800 Grafts) bis etwa 11500 Euro (3500 Grafts). Eine durchschnittliche Haartransplantation mit 2000 Grafts kostet daher schnell 6500 Euro. Die Behandlung ist alles andere als ein Schnäppchen. Auch auf die tatkräftige Unterstützung der Krankenkassen dürfen sich Betroffene nicht verlassen.

Eine Alternative, die man sich leisten kann, ist die Haartransplantation Istanbul. Gerade in den letzten zehn Jahren hat sich die türkische Metropole als Spitzenadresse für Haarausfall-Patienten etabliert. Die Türkei Erfahrungen sind durchwegs positiv.

Ein bestechend natürliches Ergebnis der Haartransplantation kostet an Kliniken in der Türkei wesentlich weniger. Zwischen 2.000 und 4000 Euro fallen durchschnittlich pro Eingriff an – abhängig von der Methode, Leistung und Klinik. Auch Bart- und Augenbrauentransplantationen locken mit verführerisch günstigen Preisen.

Viele Patienten, die sich für eine Haartransplantation Istanbul entscheiden, wenden sich an den deutschsprachigen Mediziner Dr. Levent Acar. Seine langjährige Erfahrung, medizinische Kompetenz und konsequente Fortbildung wecken Vertrauen. Genauso zu schätzen wissen sie seine attraktiven All-inclusive-Pakete. Die Preise werden kalkulierbar und transparent.

Dr. Acars Rundum-sorglos-Pakete

Bei Dr. Acar stehen dem Patienten verschiedene Pakete zur Verfügung. Er wählt zwischen dem Saphir Haartransplantations-Paket und dem DHI Saphir-Paket. Der Unterschied liegt im Transplantationsprozess. Hohe Erfolgsraten und vielversprechende Ergebnisse erzielen beide Verfahren.

FUE Saphir-Pakete

Nicht aber nur zwischen der FUE und DHI Saphir Technik dürfen Patienten wählen. Auch Klassik und Premium bietet die Klinik in Istanbul an. Beim FUE Saphir-Paket entscheidet sich der Patient zwischen Gold und Gold Plus. Der große Unterschied: Das Gold Plus-Paket besticht mit wertvollen Zusatzleistungen. Und diese wären:

reichhaltige Shampoos mit Biotin, Medikamente und Vitamin-Complex für sechs Monate

eine nadelfreie Anästhesie um den Eingriff so angenehm wie möglich zu gestalten

eine 3. Nacht im edlen 5-Sterne-Hotel in Kliniknähe um auch den Service der ersten Kopfwäsche in Anspruch nehmen zu können.

DHI Saphir-Pakete

Auch bei der DHI Saphir Methode genießen Patienten wieder Entscheidungsfreiheit. Sie haben die Wahl zwischen dem klassischen DHI Saphir-Paket und dem VIP DHI Saphir-Paket.

Bei der VIP-Variante wird der Patient von Dr. Acar persönlich betreut. Der Chefarzt übernimmt hier einen Part des operierenden Teams und wird persönlich die Haarkanäle in der Operation stechen. Zusammen mit seinem erfahrenen Top Team werden dann bis zu 5500 Grafts transplantiert.