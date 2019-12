Die Tierpfleger beginnen ihren Arbeitsalltag routiniert mit einem täglichen Kontrollgang um jedes Tier einmal zu begutachten, ob die letzte Nacht gut überstanden wurde. Im Anschluss beginnt die Pflege und die Reinigung der Tiere des Allwetterzoos . Neben der Reinigung und Pflege der Tiere müssen die einzelnen Gehege natürlich auch sauber gehalten werden. Ohne weiteres ist das jedoch bei einzelnen Tierarten nicht möglich. Häufig muss hier nämlich eine „Umsperrung“ der Tiere stattfinden. Auch ein für mindestens drei Jahre ausgebildeter Tierpfleger geht nicht ohne weiteres in ein Gehege eines Braunbären oder Löwen hinein.

Eine weitere Aufgabe des Tierpflegers ist es, die Futterzufuhr der Tiere zu garantieren. Dafür geht es in der Regel in den Futterhof, einem für Besucher nicht zugänglichen Teil des Betriebshofs. Kulinarische Leckerbissen für die im Zoo lebenden Tiere sind dabei Heu, Obst und Gemüse, Zwieback oder auch Mehlwürmer und Mäuse. Ratten oder Hühner hingegen werden auch selbst gehalten um diese wiederrum für Futterzwecke zu verwenden. Rundum sind die Tierpfleger aber auch „für die Beschaffung und Ausgabe von Reinigungsmitteln oder Dienstkleidung genauso zuständig wie für die Annahme von Lieferungen aller Art, seien es Schrauben oder Postkarten“.

Neben den Tierpflegern beschäftig der Allwetterzoo auch noch Kuratoren, Zootierärzte, Zoogärtner und Verwalter. „Sieben Mitarbeiter gehören zur Abteilung Kommunikation- und Marketing: 2 Personen im Eventmanagement, zwei Marketingassistenten, die Verantwortlichen für Zooführungen und Beschilderung sowie die Mitarbeiterin aus unserer Telefon- und Info-Zentrale.

Sie sind verantwortlich für die interne und externe Kommunikation und das Zoo-Marketing.“

Natürlich darf für die allgemeine Sicherheit auch ein Bewachungsinstitut nicht fehlen. Mit regelmäßigen Rundgängen in den nächtlichen Stunden kontrollieren Mitarbeiter des Instituts auch die Zoobewohner. So runden die Nachtwächter den Tagesablauf der Tiere durch den letzten Gang ab und heimliche Streicheinhalten nehmen die meisten Tiere dann auch noch gerne an