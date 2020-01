Wechseldienste für Gaskunden: Für wen lohnen sich Wechseldienste?

Genauso wie beim Strom ändert sich der Gaspreis von Zeit zu Zeit. Dabei wird es in der Regel teurer. Aus diesem Grund suchen Verbraucher gezielt nach Alternativen und wechseln den Anbieter, um Geld zu sparen. Damit verhalten sie sich so, wie die Bundesregierung es will. Schließlich brach sie vor rund 20 Jahren den Monopolstatus am Energiemarkt und sorgte dafür, dass im freien Wettbewerb Anbieter miteinander um die Gunst der Kunden konkurrieren dürfen. Eine gute Situation für Verbraucher, die ihr Budget fest im Griff haben.

Von Aschendorff Medien