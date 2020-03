Die Grundidee – ganz einfach: Wenn es um die wichtigen Dinge im Leben geht, möchte man sich von Spezialisten beraten lassen. Das gilt gerade für werdende Müttern und jungen Eltern. Ihr wichtigster Ansprechpartner ist eine von 70 zertifizierten babyfreundlichen Apotheken. Dass es sie überhaupt gibt, ist Karin Kriwanek zu verdanken. Sie hat vor zwölf Jahren den Verein „Babyfreundliche Apotheke e.V.“ gegründet. Mit großem Engagement leitet sie ihn bis heute. Jetzt wurde die Apothekerin dafür mit dem 1 A-Award 2019 ausgezeichnet .

Die unabhängige Jury hat das Konzept überzeugt. Die Apotheke als Kompetenzzentrum rund ums Baby – bei dieser Idee gibt es nur Gewinner. Ein Qualitätssiegel für die beste Beratung in der Apotheke schafft nicht nur Vertrauen, sondern erobert auch eine neue Zielgruppe. „Schwangere, die individuell und kompetent beraten werden, kommen auch als junge Mütter wieder“, erklärt Karin Kriwanek den kurzen Weg vom Erstbesuch zur treuen Stammkundin.

Angefangen hat Karin Kriwanek mit ganzen sechs Apotheken, inzwischen gehören zum Verein stolze 120 Apotheken. „Sie haben erkannt, dass sich viele Schwangere und junge Mütter bei Fragen vertrauensvoll zuerst an ihre Apotheke werden“, so Kriwanek, „da liegt es doch auf der Hand, mit speziellem Wissen Kunden glücklich zu machen.“

Katgegorie „Arzt“: Diabetes-Projekt gewinnt

Wenn Kinder und Jugendliche unter Typ-1-Diabetes leiden , wird ihr Alltag zu einer echten Herausforderung. Zuhause, aber vor allem auch in der Kita oder in der Schule. Denn oftmals sind Lehrer und Erzieher mit dieser Situation überfordert. Der Diabetes Kinderhilfe-Verein hat mit einem E-Learning-Programm für Lehrer und Erzieher vielen Betroffenen geholfen. Dafür wurde der Verein jetzt mit dem 1 A-Award 2019 ausgezeichnet.

Wie groß das Bedürfnis nach Aufklärung und Hilfestellung ist, verdeutlichen zwei Zahlen: Rund 28.000 Kinder und Jugendliche leben in Deutschland mit Typ-1-Diabetes , jährlich erkranken rund 2.200 Kinder neu daran. Um aufzuklären, startete der Diabetes Kinderhilfe-Verein mit Präsenzveranstaltungen. Die Nachfrage war so groß, dass schnell klar wurde: „Wir müssen unseren Service digital verfügbar machen. Nur so erreichen wir alle Betroffenen“, erklärt Marlies Neese, Vorsitzende des Kinderhilfe-Vereins.

Das jetzt ausgezeichnete E-Learning-Programm – es besteht aus acht Modulen: Erzieher und Lehrer aus Rheinland-Pfalz können sich so orts- und zeitunabhängig ein leitlinienbasiertes Wissen über den Typ-1-Diabetes aneignen. Erklärt werden die Grundlagen der Behandlung und die Rolle des Insulins sowie die Funktionsweise von medizinischen Hilfsmitteln. Auch werden immer wieder Experten zu den Webinaren live zugeschaltet, die Fragen der Teilnehmer beantworten.