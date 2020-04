Luxus-Lifestyle im Jahr 2020: Wie Jetsetter und It-Girls heute leben:

Partys feiern in Miami, Reisen in der First Class und neue Outfits direkt von den Laufstegen in Mailand, New York und Paris - für Menschen mit Hang zum Luxus gibt es so viele Möglichkeiten wie nie zuvor. Festgehalten wird das Erlebte für die Welt auf Instagram & Co. Doch nicht für jeden Luxus muss gleich tief in den Geldbeutel gegriffen werden. Ein wenig Exklusivität ist heutzutage auch mit kleinerem Budget möglich!

Von Aschendorff Medien