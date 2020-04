Schlüssel verloren? - Wie verhält man sich richtig bei einem Schlüsselverlust?

Die richtige Vorgehensweise bei Schlüsselproblemen

Wenn ein Schlüssel verloren oder gestohlen wird, steht man vor verschlossenen Türen. Dennoch ist bei einem verlorenen Schlüssel nicht immer der Austausch des gesamten Schlüsselsystems notwendig. Wenn ein Schlüssel vermisst wird, empfiehlt es sich, diesen zunächst in sämtlichen Hosen- und Jackentaschen oder in der Handtasche zu suchen. Wenn der Schlüssel trotz umfangreicher Suchaktionen nicht gefunden wird, kann im örtlichen Fundbüro nachgefragt werden. Um einen verlorenen Wohnungsschlüssel wiederzufinden, sollte die zuvor zurückgelegte Strecke nochmals zurückgelaufen werden, um nach dem Schlüssel zu suchen. Falls es sich um einen Schlüsseldiebstahl handelt, sollte auch die Polizei informiert werden, damit Missbrauch verhindert werden kann, indem sich Schlüsseldiebe unbefugt Zutritt zu den Wohnräumen verschaffen könnten. Bei Verlust des Autoschlüssels gilt eine ähnliche Vorgehensweise wie nach dem Verlieren von Wohnungsschlüsseln. Damit ein gefundener Schlüssel nicht für Einbruchsversuche verwendet werden kann, sollte am Schlüsselanhänger nie die Adresse, sondern nur die Telefonnummer (Mobiltelefon) des Schlüsselbesitzers vermerkt werden. Dadurch haben ehrliche Schlüsselfinder die Möglichkeit, sich mit dem Schlüsselbesitzer in Verbindung zu setzen, während eine missbräuchliche Verwendung ausgeschlossen ist. Wenn aufgrund eines Schlüsselverlusts kein Zutritt zu den eigenen Wohnräumen mehr möglich ist, sollte ein Schlüsseldienst verständigt werden. Bei einem Schlüsseldienstleister aus der näheren Umgebung kann davon ausgegangen werden, dass dieser innerhalb kurzer Zeit vor Ort ist, sodass keine längeren Wartezeiten entstehen. Da die Schlüsselnotdienste meist 24 Stunden täglich erreichbar sind, kann im Notfall auch nachts Abhilfe geschaffen werden. Von eigenmächtigen Versuchen, durch Aufbrechen des Schlosses oder der Tür in die Wohnräume zu gelangen, wird abgeraten, da durch unprofessionelle Öffnungsversuche Schäden, die aufwendige Reparaturen erfordern, entstehen können. Beim Verlust von Wohnungsschlüsseln wird zwischen den Schlüsseln für das eigene Haus oder Schlüsseln für eine Mietwohnung unterschieden. Wenn der verlorene Hausschlüssel in einem Mehrfamilienhaus auch den Zugang zum Treppenhaus oder zu anderen Gemeinschaftsräumen verschafft, muss der Schlüsselverlust der Liegenschaftsverwaltung gemeldet werden. Bei einem Dienstschlüssel sollte umgehend der Arbeitgeber verständigt werden. Die Kosten für eine professionelle Türöffnung sowie für das Anfertigen von Ersatzschlüsseln müssen in der Regel selbst getragen werden, da die Hausratversicherung nur bei gestohlenen Schlüsseln für den Schaden aufkommt. Ob die Kosten für den Austausch einer Schließanlage oder für ein neues Türschloss von der Versicherung übernommen werden, wird von Fall zu Fall entschieden.

Bei Schlüsselverlust schnell handeln

Die Schließanlage muss allerdings nur gewechselt werden, wenn mit dem Schlüssel Zugang zu Gemeinschaftsräumen in Mehrfamilienhäusern möglich ist. Ein Hausschlüssel kann nur nachgemacht werden, wenn eine Sicherungskarte vorhanden ist. Vor dem Nachmachen des Haustürschlüssels muss in jedem Fall der Vermieter benachrichtigt werden, damit dieser die Sicherungskarte zur Verfügung stellen kann. Ohne Sicherungskarte ist ein Schlüsseldienst nicht berechtigt, einen Haustürschlüssel nachzumachen. Um sich vor hohen Kosten zu schützen, sollte geklärt werden, ob die Privathaftpflicht oder die Schlüsselversicherung für den Ersatz von verlorenen oder gestohlenen Schlüssel aufkommen. In diesem Zusammenhang empfiehlt es sich, bereits vor Abschluss einer Versicherung nachzufragen, ob diese Leistungen im Versicherungsschutz enthalten sind. Bei Fahrzeughaltern, die über eine Kfz-Versicherung mit Autoschutzbrief verfügen, kümmert sich die Versicherung bei Verlust von Autoschlüsseln um Abhilfe durch einen Schlüsseldienst und übernimmt die notwendigen Kosten. Allerdings können die Kosten für den Schlüsselersatz unterschiedlich hoch ausfallen. In einem Mietobjekt kann grundsätzlich beim Vermieter nach Ersatzschlüsseln gefragt werden. Wenn bei den verlorenen Schlüsseln keine Zuordnungsmöglichkeit zum Gebäude oder zum jeweiligen Schloss besteht, müssen die Kosten für den Schlüsselersatz in Normalfall nicht vom Mieter getragen werden. Allerdings besteht eine Beweispflicht, dass der Schlüsselverlust nicht durch Eigenverschulden entstanden ist. Bei einem Schlüsseldiebstahl, der zur Anzeige gebracht wird, gilt es als bewiesen, dass Fremdverschulden vorliegt. Wenn jedoch von grober Fahrlässigkeit des Besitzers ausgegangen wird, wie etwa, wenn der Haustürschlüssel unter der Fußmatte deponiert wird, bleiben die Gebühren an dem Betroffenen haften. Problematisch kann der Schlüsselverlust sein, wenn es um Schlüssel für den Arbeitsplatz geht. Da solche Verluste jedoch nicht vermeidbar sind, wird Arbeitnehmern empfohlen, sich über ihre Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit dienstlichen Schlüsseln zu informieren. Wenn ein Schlüssel an einem öffentlichen Ort verloren wird, kommt es häufig vor, dass dieser von Passanten gefunden und bei der Polizei oder im örtlichen Fundbüro abgegeben wird, sodass sich im Verlustfall eine Nachfrage lohnen kann. Eine weitere Möglichkeit, einen verlorenen Schlüssel wiederzubekommen, ist ein sogenannter Schlüsselfundservice. Die Voraussetzung, um diesen Dienst in Anspruch zu nehmen, ist jedoch die Registrierung der Schlüssel bei einem entsprechenden Dienstleister, wobei die Schlüssel mit einem Code und einer Plakette versehen werden. Beim Auffinden eines solchen Schlüssels kann dieser in den nächsten Briefkasten geworfen werden. Von der Post werden Schlüssel mit Codes an den jeweiligen Fundservice weitergeleitet, der den Schlüsselbesitzer informiert und diesem den Schlüssel anschließend zustellt.