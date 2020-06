Wie geht eigentlich Suchmaschinenoptimierung?

Jeder der eine Webseite mit dem Ziel betreibt, möglichst viele Besucher auf dieser zu haben, hört früher oder später den Begriff SEO. Die Abkürzung SEO steht für Suchmaschinenoptimierung, deren Ziel es ist, eine Webseite so zu gestalten, dass sie optimal von einer Suchmaschine analysiert werden kann und möglichst gute Metriken erzielt, damit sie so weit oben wie möglich in der Ergebnisliste der Suchmaschine auftaucht.

Von Westfälische Nachrichten