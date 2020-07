Der Weg zum eigenen Onlineshop: Die wichtigsten Tipps

Jeder Fünfte shoppt mehr im Internet

Die Corona-Pandemie hat im Leben der Bürger deutliche Spuren hinterlassen. Viele Maßnahmen, wie das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, werden nur temporär sein. Andere Veränderungen werden dagegen vermutlich von Dauer sein. So sagen schon jetzt viele Arbeitnehmer, dass sie auch in Zukunft häufiger im Homeoffice arbeiten möchten. Und viele Arbeitgeber, die dem bislang skeptisch gegenüberstanden, werden nun auch zustimmen. Manche Experten sehen schon ein Ende des klassischen Berufsalltags und eine Umwandlung der großstädtischen Bürotürme in Wohnraum.

Genauso tiefgreifend ist der Wandel beim Einkaufsverhalten. So ergab eine Umfrage von Bitkom , dass während des Lockdowns aller Internetnutzer online einkauften . Besonders interessant: Zwei Drittel der Befragten kauften bevorzugt bei Einzelhändlern in der Region ein, um diese zu unterstützen – vorausgesetzt, es gab einen Onlineshop. 65 % sagten aus, dass sie sich in diesem Bereich noch mehr Online-Angebote wünschen würden. Ein klares Signal an den Einzelhandel: Mit einem Onlineshop lassen sich die Umsätze steigern und neue Kunden gewinnen.

Der Weg zum Onlineshop ist leicht

Selbst technische Laien können mit den heute verfügbaren Baukastensystemen spielend leicht einen eigenen Onlineshop einrichten. Wer sich dies nicht zutraut oder einfach keine Zeit dafür hat, kann die Arbeit problemlos auslagern. Viele Internet-Agenturen bieten Gesamtpakete an. Dazu gehören der Kauf einer Domain, der Aufbau der Website an sich und die Implementierung des Onlineshops. Bei diesem spielt wiederum die Sicherheit der Datenübertragung beim Bezahlen online eine wichtige Rolle. Ohne SSL-Zertifikat geht es nicht. Auch Liefermöglichkeiten müssen integriert werden.

Wer mehr Käufer als die nähere Umgebung ansprechen möchte, sollte sich von Anfang an Gedanken über eine mehrsprachige Website machen. Beliebte Münsterländer Spezialitäten sind ebenso im Ausland gefragt wie touristische Angebote. Zumindest Englisch ist dann Pflicht. Die Übersetzung der fertiggestellten deutschsprachigen Website übernehmen professionelle Übersetzungsagenturen online zu fairen Gebühren. Einzelhändler und KMU in der Region mit guten Kontakten in bestimmten Ländern können die Website auch gleich in die Sprache der Zielgruppe übersetzen lassen, zum Beispiel Chinesisch oder Russisch.

Online- und Offline-Marketing miteinander verbinden

Auch das Marketing kann eine entsprechende Agentur für Online-Marketing übernehmen. Die Arbeit umfasst zum Beispiel die Suchmaschinenoptimierung, damit die eigene Seite bei Google & Co. besser gefunden wird. Wer hier erfolgreich sein will, muss zahlreiche Regeln wie die richtige Verwendung bestimmter Keywords beachten.

Für Einzelhändler ist es jedoch sinnvoll, sich selbst mit der Materie, insbesondere mit den sozialen Medien, zu befassen. So ist der Altersdurchschnitt bei Facebook in den letzten Jahren rasant angestiegen : 70 Prozent der sogenannten Silver Surfer ab 60 Jahren gaben in einer Umfrage an, sie würden Facebook nutzen. Ein tolles Medium, um beispielsweise auf Sonderangebote, den Verkaufsstart saisonaler Produkte oder Events im Laden aufmerksam zu machen. Da Beiträge in den sozialen Medien geteilt werden können, verbreitet sich die eigene Werbung im Idealfall ganz von alleine weiter.

Denn eins ist klar: So wie vor Corona wird es für den Einzelhandel nicht mehr werden. Wer jetzt reagiert und sich auf das Onlinezeitalter einstellt, kann der Zukunft in Ruhe entgegen sehen