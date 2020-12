Deswegen kann heute kein Online-Shop mehr auf Paket-Tracking verzichten

Dies funktioniert über eine Mail, die dem Käufer im Anschluss an die Kaufabwicklung zugeschickt wird. Als Konsequenz hat sich die Erwartungshaltung des Kunden gegenüber dem Verkäufer erhöht. Die Webseite Meine Sendungsverfolgung sagt Kunden zu welcher Uhrzeit ein Paket zugestellt wird . So wissen Kunden beispielsweise, wann ihr Weihnachtspaket ankommt. Es lohnt sich deshalb, einen genaueren Blick auf die Notwendigkeit von Versand Tracking zu werfen.

Zahlen zur Paketzustellung

Welche Rolle der Versand von Paketen mittlerweile spielt, macht ein Blick auf die Zahlen deutlich. Nur China lässt Deutschland bei den versendeten Paketen pro Kopf und Jahr hinter sich. Rund 3,5 Milliarden Sendungen finden hierzulande jährlich statt. Ein Abflachen der Wachstumskurse wird von Experten in den nächsten Jahren nicht erwartet . Verstärkt wird die Entwicklung von der Tatsache, dass in der Gruppe der jungen Bevölkerung unter 30 Jahren mehrheitlich über den Online-Versand eingekauft wird.

Kundenzufriedenheit als Motivation

Wer online eine Bestellung aufgibt, kann die Wartezeit bis zur Lieferung als endlos empfinden. Versand Tracking bietet sich an, um ein Gefühl der ständigen Information zu vermitteln. Der Kunde empfindet es als spannend, wenn er jeden Schritt des Paketes vom Verlassen des Lagers bis hin zur Übergabe an seiner Haustür kontrollieren kann. Seitens des Käufers steigt die Zufriedenheit mit dem Anbieter, die Wahrscheinlichkeit eines erneuten Kaufes in der Zukunft erhöht sich. Selbst wenn Probleme auftreten sollten, ist der Käufer durch die verständliche Kommunikation eher bereit, Verständnis aufzubringen und dem Händler treu zu bleiben.

Mit der Konkurrenz Schritt halten

Nicht nur wegen der Kundenzufriedenheit hat das Einrichten einer Sendungsverfolgung große Bedeutung. Einzelhändler verlagern ihr Geschäft vermehrt ins Internet und richten Online-Shops ein. Die Konkurrenz unter den einzelnen Händlern wächst, wodurch ein Verzicht auf neue Entwicklungen schnell einen Bedeutungsverlust mit sich bringt. Wo früher die Auswahl für den Kunden auf den näheren Umkreis seiner Heimat beschränkt war, ergeben sich heute Optionen, den Händler verstärkt nach persönlichen Vorlieben auszuwählen. Ein weniger umfangreiches Angebot stellt einen Wettbewerbsnachteil dar.

Effizientere Abwicklung für Händler

Die Vorteile sind nicht nur auf den Kunden beschränkt, auch der Händler geht als Gewinner aus der Entwicklung hervor. Früher war auch er auf die Zuverlässigkeit des Paketdienstes angewiesen, ohne genau zu wissen, welche Gewissenhaftigkeit an den Tag gelegt wird. Das Versand Tracking gibt ihm die Chance, die Kontrolle über die Abläufe zu behalten und bei Bedarf einen anderen Dienst auszuwählen, sodass sein Unternehmen effizientere Abläufe realisieren kann.

Versand Tracking: Leichter als gedacht

Viele Händler hält das fehlende technische Verständnis vom Schritt zum Paket Tracking ab. Allerdings gibt es mittlerweile verschiedene Dienstleister, die diese Arbeit übernehmen und für einen zuverlässigen Ablauf sorgen. Diese gewährleisten ebenfalls die gesetzeskonforme Umsetzung des Datenschutzes, sodass keinerlei Bedenken für den Händler zurückbleiben.

Versand Tracking bietet eine Menge Vorteile für Kunden und Händler. Zufriedene Gesichter, wenn es an der Haustür klingelt und die einzelnen Stationen nachvollzogen werden konnten, garantieren dem Händler eine weitere Zusammenarbeit in der Zukunft. Dieser erhält zudem die Chance, seine Prozesse zu optimieren und den Überblick über den Versand zu behalten. Schließlich stellt die Umsetzung dank verschiedener Dienstleister kein Problem mehr dar. In Zusammenhang mit der wachsenden Konkurrenz im Handel kann heute kein Online-Shop mehr auf Paket-Tracking verzichten.