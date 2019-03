Warenausgangslogistik sichert Kundenzufriedenheit

Sowohl im traditionellen als auch im Online-Handel ist der Kundenservice einer der kritischsten Erfolgsfaktoren. Kunden haben hohe Ansprüche, was die Lieferzeiten betrifft. Wenn beispielsweise eine schnelle Lieferung Teil der Servicestrategie ist, müssen Händler entweder Ihre Lager in der Nähe von Kunden oder in der Nähe der Einrichtungen Ihrer bevorzugten Spediteure einrichten. Diese Anforderung wiederum beeinflusst die Entscheidung über die Anzahl der benötigten Lager und deren Kapazität.

Von Westfälische Nachrichten