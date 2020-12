Alufritze – der Spezialist für Aluminium- und Edelstahlbleche nach Maß

Wenn es um den Blechzuschnitt geht, ist Alufritze bestens aufgestellt. Das Berliner Unternehmen verfügt über modernste Maschinen zum Laserschneiden und zum Wasserstrahlschneiden, mit denen es perfekte Zuschnitte entsprechend der Wünsche und Vorgaben seiner Kunden erstellt.

Bleche sind keine neuzeitliche Erfindung. Schon seit Ewigkeiten nutzt der Mensch die flachen Metallprodukte als Werkstoff. Früher durch Hammerschläge auf die benötigte Stärke gebracht, werden sie heute mithilfe von Walzen aus Metallblöcken hergestellt. Das geht nicht nur deutlich schneller, sondern ermöglicht auch viel höhere Qualitäten. Zugleich ist das Materialspektrum facettenreicher geworden. Blech gibt es in unterschiedlichsten Stahlsorten, Aluminium und weiteren Metallen, die wiederum alle in verschiedensten Legierungen verfügbar sind. Hinzu kommen diverse Oberflächenausführungen wie Glattbleche, Strukturbleche oder Riffelbleche . Die Vielfalt ist so groß, dass sich für jedes Projekt das richtige Blech finden lässt. Und wenn es mal nicht passt, wird es bei Alufritze durch Laserschneiden oder Wasserstrahlschneiden passend gemacht.

Zu den am häufigsten genutzten Blecharten gehören Alubleche und Edelstahlbleche . Beide eignen sich besonders gut für die Außennutzung, da sie eine hohe Korrosionsbeständigkeit bieten. Davon abgesehen handelt es sich um völlig verschiedene Materialien mit unterschiedlichen Eigenschaften. Im Gewichtsvergleich hat Aluminium eindeutig die Nase vorn. Blech aus Alu wiegt bei ähnlicher Haltbarkeit und Stabilität weniger als die Hälfte der Edelstahlprodukte. Dafür sind Letztere bei hoher Sonneneinstrahlung im Vorteil, da sie sich deutlich weniger ausdehnen. Das spielt beispielsweise beim Verlegen von Alu-Riffelblech in sonnenexponierten Außenbereichen eine Rolle.

Hinsichtlich des Blechzuschnitts gibt es ebenfalls Unterschiede. Aluminium ist ein sehr weiches Material, das bei einer falschen Vorgehensweise schmieren kann. Zudem erschweren sein niedriger Schmelzpunkt und die hohe Wärmeleitfähigkeit die Bearbeitung. Gerade wenn es um komplexe Formen und Schnitte oder um hohe Stückzahlen geht, sind Heimwerker und kleinere Unternehmen ohne großen Maschinenpark damit häufig überfordert. Hier kommt Alufritze ins Spiel. Das Fachunternehmen verfügt über die nötige Ausrüstung und das Know-how, um den Zuschnitt von Alu-Blechen in höchster Maßgenauigkeit realisieren zu können.

Auch der Zuschnitt von Edelstahl birgt einige Herausforderungen. Zwar lässt sich dieses Material wie jeder andere Stahl manuell oder maschinell schneiden, bei höheren Blechstärken, spätestens bei dickerem Riffelblech, sind diesbezüglich jedoch schnell die Grenzen erreicht. Der harte Werkstoff kann sich durch unsachgemäße Bearbeitung verformen und die Schnittkanten werden unsauber. Auch hier springt Alufritze mit seinen Maschinen zum Laserschneiden und zum Wasserstrahlschneiden in die Bresche und unterstützt seine Kunden mit passgenauen Edelstahlzuschnitten nach Maß.

Geht es um Bleche nach Kundenvorgaben, ist Alufritze ganz vorn mit dabei. Ein Online-Blechkonfigurator erleichtert den Bestellvorgang, die Lieferung erfolgt innerhalb weniger Tage und auch das Preis-Leistungs-Verhältnis lässt nichts zu wünschen übrig. Ein besonderes Highlight für Kunden ist die Alufritze-App, die aktuelle Informationen zu den Produkten sowie Kontaktinformationen liefert und Interessenten die Möglichkeit bietet, Anfragen zu stellen und Produktvideos anzuschauen.