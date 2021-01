Welche Vorteile bietet der neue Echo Online-Shop?

Das Problem mit günstigen Hörgeräten aus dem Ausland liegt meistens in der Nachsorge oder bei Reklamationen, die dann schwieriger durchzuführen sind. In diesen Fällen erledigt das Problem der deutsche Hörgeräteakustiker. Die Aufzahlungen dafür sind jedoch beträchtlich und belaufen sich schnell auf 1.000 Euro pro Ohr. Dabei fallen aber dann doch wieder etliche hundert Euro an. Die Schweizer Anbieter haben sich an die Bedürfnisse der deutschen Kunden angepasst. Premium-Hörgeräte von Echo sind zum Nulltarif erhältlich. Durch die Kostenerstattung fällt nur eine minimale Bearbeitungsgebühr (Krankenkassen) an.

Wie sieht das Prozedere aus?

Geeignet ist das Schweizer Echo-Hörgerätesystem vor allem für Menschen, die ein Smartphone besitzen. Denn über dieses erfolgen die Feineinstellungen durch den Schweizer Hörgeräteakustiker. Darüber hinaus ist ein aktuelles Audiogramm ausschlaggebend für diese Art von Premiumhörgeräten. Der Grad des Hörverlustes kann von leicht bis schwer sein. Der HNO erstellt ein Audiogramm . Das zeigt eine Hörkurve, anhand derer der Hörverlust erkennbar ist. Das Audiogramm ist für die Akustiker von Echo entscheidend, denn nur so können sie die Hörgeräte kundenspezifisch anpassen. Der Kunde erhält sein ausgewähltes und von Echo voreingestelltes Hörgerät. Nach Erhalt meldet sich der Kunde per Smartphone bei Echo. Der Hörakustiker erklärt dem Kunden, wie er das Gerät nachjustieren kann.

Muss der deutsche Kunde in die Schweiz, wenn das Gerät nicht zufriedenstellend arbeitet?

Echo Hörgeräte verfügen über ein "Remote-Fitting". Das heißt, die Echo Premiumhörgeräte können aus der Ferne angepasst werden. Zu den Dienstleistungen der Auric Schweiz AG gehören 30 Tage Probehören. Das bedeutet, dass der Kunde 30 Tage lang das Echo Premiumhörgerät kostenlos testen kann. Passt etwas nicht, kann er die Echo-Hörgeräte Akustiker in der Schweiz per Smartphone jederzeit kontaktieren und ihnen das Problem schildern. Das Gerät wird sofort nachjustiert oder dem Kunden erklärt, wie er das Problem lösen kann. Will der Kunde das Gerät behalten, erfolgt die Verrechnung mit der jeweiligen Krankenkasse. Dabei fällt dann nur mehr die Bearbeitungsgebühr an. Die Höhe hängt von der jeweiligen Kasse ab. Die Betreuung durch Auric kann dann sechs Jahre kostenlos in Anspruch genommen werden.

Welche Echo-Dienstleistungen erwarten den Auric Kunden noch?

Geht das Hörgerät kaputt , wird es kostenlos repariert oder der Kunde erhält ein neues Echo Ersatzgerät. Auf www.dein-echo.de findet sich eine große Auswahl an unterschiedlichen Echo Hörgerätemodellen. Auric ist sich der hohen Verantwortung den Kunden über bewusst. Echo Hörgeräte sollen vor allem eines - die Lebensqualität der Kunden stark verbessern.