Muskeltraining für „Pepsi“

Sie ist ein Vollprofi. „ Pepsi “ kennt sich in der Praxis von Dr. Christine van Loh bestens aus. Sie war schon auf dem Wasserlaufband, hat manuelle Therapien hinter sich. Liebt das Wackelbrett. Und trainiert ihren Gang. Natürlich nur gegen Leckerchen. „Hunde arbeiten nicht ohne Bezahlung“, sagt Christine van Loh und schmunzelt. Ein Happs nach dem anderen verschwindet im Maul der Französischen Bulldogge. Die leckt sich genüsslich die Lippen, lässt Christine van Loh dabei aber nicht aus den Augen.

Leckerchen als Motivation

Auf Kommando geht es durch den Cavaletti-Parcours im Therapieraum. Eine Runde nach der anderen. Es folgt ein Leckerchen nach dem anderen. Michael Bauer ist fassungslos. „Haben Sie das gesehen?“, ruft er. So leichtfüßig hat seine achtjährige Hündin die Hindernisse genommen, dass der Münsteraner nur staunt. Der Parcours sieht simpel aus, trainiert den Gang der Bulldogge aber tiefgründig. „Das ist harte Arbeit für die Muskeln“, erklärt die Expertin. „Pepsi“ sei zu Beginn nur über den Parcours gelatscht – ohne die Beine vernünftig zu heben. Das macht sie inzwischen prima.

Die Französische Bulldogge ist bei Christine van Loh schon einige Jahre in Behandlung. „Pepsi“ hat die typischen Bulldoggen-Probleme. Vor allem aber einen krankhaften Gang. Der hat das Tier schon mächtig leiden lassen. Drei Bandscheibenvorfälle hat die Hündin hinter sich. Dann einen Kreuzbandriss. Operationen, die teuer waren und Herrchen Michael Bauer jede Menge Nerven gekostet haben. „Sie kaufen sich ja keinen Hund, um ihn leiden zu sehen“, sagt er.

„ Sie kaufen sich ja keinen Hund, um ihn leiden zu sehen. Sie kaufen sich ja keinen Hund, um ihn leiden zu sehen. “ Michael Bauer

Als Student ist er mit Hunden aus dem Tierheim spazierengegangen. Vor über acht Jahren wollte er sich dann einen eigenen Vierbeiner anschaffen. Er hat viel gelesen – über Rassen und Züchter. Und ist am Ende, wie er heute sagt, doch reingefallen. „Pepsi ist ein Kofferraumhund.“ Er dachte, er würde ein ordentliches Tier von einer seriösen Züchterin erwerben. Doch die Papiere seien gefälscht gewesen. Zurückgeben, wie die Frau aus dem Ruhrgebiet ihm damals vorschlug? Für Michael Bauer keine Option. „Pepsi“ hatte sein Herz erobert. Er mochte sie zu dem Zeitpunkt, als ihm der Betrug klar geworden war, nicht mehr hergeben. „Wir gehen durch dick und dünn“, sagt der 42-Jährige – und schließt damit seine Frau und den acht Monate alten Sohn mit ein.

„ Wir gehen durch dick und dünn. Wir gehen durch dick und dünn. “ Michael Bauer

„Papa ist meist nicht dabei“, sagt Michael Bauer grinsend. Er weiß, dass er ein hundeverrückter Kerl ist. Wenn seine „Pepsi“ ihn mit großen Kulleraugen anschaut, den Kopf mitsamt Fledermausohren schräg hält, dann schmilzt der Mann dahin. Bei Übungen zu Hause genauso wie in Therapiesitzungen. „Ich bin ein echt emotionaler Hundehalter“, sagt er. Deshalb bleibt er bei den Behandlungen meist draußen. Damit „Pepsi“ drinnen artig mitmacht und sich nicht von Herrchen ablenken lässt.

Die Hunde kommen gern in die Praxis von Christine van Loh. „Sie lernen bei uns, dass wir die Guten sind und helfen“, sagt die Tierphysiotherapeutin. Ihr Hund „Rudi“ hat sie zu den alternativen Behandlungsverfahren gebracht. „Ich habe Biologie studiert. Rudi war schon als Welpe krank.“ Sie sei verzweifelt gewesen, weil kaum jemand ihr und ihrem Hund helfen konnte. „Ich habe viel über Tierphysiotherapie gelesen. Einiges ausprobiert. Und am Ende die Ausbildung zur Tierphysiotherapeutin absolviert.“ Inzwischen hat die 38-Jährige Osteopathie für Tiere draufgesattelt und Fortbildungen in manueller Therapie mitgemacht.

Tierphysiotherapie Tierphysiotherapeut ist keine geschützte Berufsbezeichnung. Es gibt Therapeuten, die ihre Kenntnisse im Rahmen eines Wochenendlehrgangs erwerben, und andere, die eine mehrjährige Ausbildung absolvieren. Einen einheitlichen Dachverband gibt es leider noch nicht, bedauert Dr. Christine van Loh. Sie empfiehlt Interessierten, sich bei Bedarf beim Tierarzt des Vertrauens nach guten Tierphysiotherapeuten zu erkundigen. Viele Veterinärmediziner arbeiten mit ihnen Hand in Hand. Für sie ist ein ehrlicher Kontakt zu den Tierbesitzern besonders wichtig. „Wir benötigen immer eine Idee, wie wir die Tiere behandeln. Schlägt nach drei, vier Sitzungen unsere Therapie nicht an, ist der Gang zum Tierarzt wieder erforderlich.“ ...

Ihre Patienten sind jung. Frisch operiert. Einige haben einen Unfall überlebt. Andere sind chronisch krank – wie „Pepsi“. Dann gibt es Sport-Hunde, die viel trainieren – und dabei gesund bleiben sollen. „Vor allem die Besitzer der chronisch kranken Hunde haben einen langen, verzweifelten Weg hinter sich“, sagt Christine van Loh. Kürzlich war eine Frau mit ihrem Dackel bei ihr, dem Dackellähmung attestiert worden war. Deshalb würde er so schlecht laufen. Die Besitzerin ließ nicht locker, weil sie sicher war: Irgendwas stimmte nicht mit dem Hund. Christine van Loh stellte bei ihrer osteopathischen Untersuchung fest, dass offenbar ein Hoden im Bauchraum eingeklemmt war. „Ich habe die Besitzerin zum Tierarzt zurückgeschickt.“

Ihre Patienten können Christine van Loh selbstverständlich nicht sagen, wo es zwickt und zwackt. Trotzdem zeigen die Tiere, was sie schmerzt und was guttut. Man müsse die Tiere gut beobachten, ihr Verhalten lesen. Dann seien Hunde sehr gesprächig, findet sie. „Pepsi“ liegt jetzt entspannt vor ihr auf der Behandlungsliege. Dass Christine van Loh ihren Rücken drückt, streichelt, massiert, kennt die Hündin. Sie ist ja, wie gesagt, Vollprofi. „Meist schläft sie ein“, sagt die Therapeutin. Vorurteile, dass Tierphysiotherapie nur „Wellness-Quatsch“ sei, hat Michael Bauer schon gehört. Doch er kontert. „Ich sehe ja, dass die Behandlung meinem Hund guttut.“

Das sei am Ende tatsächlich Wellness – aber für ihn. „Wenn es Pepsi gut geht, geht es mir und meiner Familie auch gut.“