Gesundes Haustier: 6 Tipps für die Gesundheit von Hund und Katze

Rund 35 Millionen Haustiere leben unter deutschen Dächern. Am beliebtesten sind Katzen. Hunde belegen den zweiten Platz der Lieblingstiere. Ob Hund oder Katze, die geliebten Begleiter durch den Alltag bringen täglich zum Lachen und spenden Trost, wenn es nötig ist. Im Gegenzug wollen wir für Hund, Katze und Co. nur das Beste. Was Haustierhalter tun können, damit ihr Tier lange glücklich und gesund bleibt, zeigen die nachfolgenden Tipps.

Von Aschendorff Medien