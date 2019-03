Die Kunst des Übersetzens

Wer eine Fremdsprache ausgezeichnet spricht, kann auch automatisch Texte in seine eigene übersetzen? So einfach ist es meistens nicht. Für eine Übersetzung braucht es mehr als ein gutes Gespür für Fremd- und Muttersprache. Ebenso sollte ein Gespür für Kommunikationstechnik und -mittel vorhanden sein, außerdem ist es vom Vorteil, in Kultur und Geschichte des Landes bewandert zu sein. Ebenso sollte Übersetzer über hohe Kenntnisse in ihrem Bereich verfügen: Wie diese aussehen, hängt auch von der Art der Übersetzung ab.

Übersetzung in Literatur und Film

Wer an die Übersetzung eines Textes denkt, denkt dabei meist erst an eine Übersetzung eines literarischen Werkes oder die Synchronisation eines Films. Zwar werden Filme und Bücher im Original immer beliebter, wegzudenken ist die Übersetzung von literarischen und cineastischen Werken aber nicht – auch wenn die meisten Menschen in Deutschland ganz annehmbar Englisch sprechen, wird es spätestens bei exotischeren Sprachen schwierig, ein Werk im Original zu lesen oder zu sehen. Ohne Übersetzung schaffen es viele Bücher – und Filme – nicht über die Grenzen ihres Landes hinaus. Da es sich um eine anspruchsvolle Tätigkeit handelt, ist der Job des Übersetzers finanziell recht einträglich – ein Interesse an Literatur und Kultur sollte vorhanden sein.

Die literarische Übersetzung ist ein kleiner Drahtseilakt . Es gilt nicht nur, das Werk eines fremdsprachigen Schriftstellers in die Muttersprache zu übersetzen, sondern dabei auch noch den Autoren selbst einzufangen: seinen Stil, seinen Sprachrhythmus. Seine einzigartige Stimme muss in eine andere Sprache transferiert werden, aber auch der Geist des Landes beziehungsweise der dortigen Literatur muss übertragen werden; ebenso sind Kultur und Erfahrungsschatz bei der Übersetzung zu berücksichtigen. Das stellt ihn immer vor kreative Auseinandersetzungen: Wie geht der Übersetzer mit Dialekten um? Übersetzt er Sprichwörter wörtlich oder nimmt er ein deutsches Äquivalent?

Foto: ©istock.com/ManuelBurgos

Die Fachübersetzung

Doch handelt es sich bei den meisten Übersetzungen nicht um Literarisches wie Romane oder Gedichte. Am häufigsten kommt die Fachübersetzung vor, die jedoch nicht so sehr im Fokus steht. Hierzu zählt unter anderem Übersetzung fremdsprachiger Urkunden, die ganz anderen Richtlinien folgt. Sie sind ein ganz anderes Feld: So ist hier auf viel mehr als die bloße Übersetzung des Textes zu achten, beispielsweise auch auf Erhalt des Schriftbildes oder der Vermerk von Besonderheiten des übersetzten Schriftstücks. Kreativität ist hier nicht gefragt. Aber auch Bedienungsanleitungen und Schriftstücke aus verschiedenen Bereichen wie der Medizin oder dem Finanzwesen, in denen es eine ganz eigene Terminologie gibt, fallen darunter. Statt eines kreativen Ansatzes steht hier Präzision und auch Recherche im Vordergrund. Für Fachübersetzungen werden Spezialisten eingesetzt , die mit ihrer Thematik, deren Terminologie und bestimmten Eigenheiten vertraut sind. So wird ausgeschlossen, dass ihnen fachrelevante Bedeutungen entgehen und unbeabsichtigt eine falsche Interpretation gewählt wird.