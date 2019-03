Die DHI Haartransplantation und Ihre Vorteile

Der frühzeitige Verlust des eigenen Haars kann starke Auswirkungen auf das Selbstwertgefühl der Betroffenen haben. Damit es soweit erst gar nicht kommt, haben von Haarausfall Betroffene die Möglichkeit, sich einer Haartransplantation zu unterziehen. Die DHI gehört zu den modernsten und effektivsten Methoden der heutigen Zeit.

Günstige Preise für eine Haarverpflanzung ziehen Patienten in die Türkei

Der Medizintourismus sorgt dafür, dass der Vornahme einer medizinischen Behandlung im Ausland immer mehr an Bedeutung zukommt. Dies hängt damit zusammen, dass die Patienten in der Lage sind, weltweit Preise für Behandlungen zu vergleichen. Es fällt auf, dass für eine Haarverpflazung in Deutschland deutlich höhere Preise aufgerufen werden als dies beispielsweise in der Türkei der Fall ist.

Eine Studie von Statista aus 2019 hat das bestätigt. Demnach soll eine Transplantation in der Türkei durchschnittlich nur halb so viel kosten wie in Deutschland. Aber nicht nur der günstige Preis, sondern auch die große Auswahl an professionellen Kliniken und Ärzten ziehen Menschen aus aller Welt in die Türkei, um dort eine Haartransplantation durchführen zu lassen und das beste Ergebnis zu erzielen.

DHI Haartransplantation in der Türkei

Die Türkei ist ein beliebtes Reiseziel, wenn es um Haarverpflanzungen geht. Insbesondere Istanbul zeichnet sich durch die fortschrittlichsten Gesundheitszentren mit hochspezialisierten Ärzten aus. Dies rührt daher, weil die Türkei eines der ersten Länder war, das sich mit Haartransplantationen auseinandergesetzt hat. Einer der Experten, der die DHI Haartransplantation in der Türkei durchführt, ist Dr. Serkan Aygin .

Dr. S. Aygin Foto: Copyright Dr. S. Aygin

Dr. Aygin ist seit über 20 Jahren praktizierender Arzt auf dem Gebiet der Eigenhaarverpflanzung. Die DHI Haartransplantation ist neben der FUE Haartransplantation eine von den beiden Methoden, auf die sich Dr. Aygin spezialisiert hat, da sie den größten Erfolg versprechen. Dazu findet man ein Anzeige vom Handelsblatt über das Thema Haartransplantation Türkei Empfehlung .

Die DHI Haartransplantation nimmt Dr. Aygin in seiner Klinik in Istanbul vor. Über 10.000 zufriedene Patienten hat er bereits behandelt. Die Erfolgsquote seiner Leistungen liegen bei 94 Prozent, weshalb er international einen hervorragenden Ruf genießt.

DHI Haartransplantation – Was wird gemacht?

DHI ist die Abkürzung für Direct Hair Implantation. Der Name ist auf die Art und Weise, wie die DHI Methode durchgeführt wird, zurückzuführen. Bei der DHI Haartransplantation wird mit einem Choi Implantationsstift gearbeitet. Mit diesem Stift ist Dr. Aygin dazu in der Lage, das Haar mit Wurzel zu entnehmen und unmittelbar in die dafür vorgesehene Stelle in die Kopfhaut einzupflanzen.

Der Choi Implantationsstift. Foto: Copyright Dr. S. Aygin

An der Spitze des Stiftes befindet sich eine Nadel, die während der DHI Haartransplantation in einem 40 bis 45 Grad Winkel in die Hautpartie einsticht, nachdem das Haar entnommen wurde. Nun kann die Haarwurzel in das entstandene Loch eingebettet werden.

Dies ist auch der wesentliche Unterschied zur FUE Methode. Während bei der DHI Haartransplantation die Haare direkt nach Entnahme eingepflanzt werden, werden bei der FUE Technik die Haare zunächst gesammelt. Im Anschluss werden alle Kanäle auf der Kopfhaut geöffnet, damit die Haarwurzeln dann eingepflanzt werden können.

Vorteile der DHI Haartransplantation

Die Haarwurzel wird nur für kurze Zeit von der Haut getrennt. Dadurch wird mit der DHI Haartransplantation sichergestellt, dass die Haarwurzel gesund und schadenfrei wieder eingepflanzt wird. Außerdem besteht bei dieser Methode eine höhere Anwuchsrate.

Mithilfe der DHI Methode wird die Haut weniger beansprucht, so dass es zu verringertem Bluten während der Behandlung kommt. Dies führt gleichzeitig zu einer schnelleren Genesung nach der Operation. Haare wachsen nicht besonders schnell, so dass der Vorteil bei der DHI Haartransplantation ist, dass die Patienten ihre Kopfhaut vor der Verpflanzung nicht komplett rasieren müssen.

Nachteile der DHI Haartransplantation

Während einer Sitzung können maximal 1.000 Transplantate verpflanzt werden. Sollten mehrere Behandlungen notwendig sein, so müssen mindestens 6 Monate zwischen den Operationen vergehen.

Zudem handelt es sich bei der DHI Haartransplantation um eine der teureren Methoden. Dies hängt damit zusammen, dass während der Haarverpflanzung mehr Vorsicht und Genauigkeit gefordert wird, als dies bei anderen Techniken der Fall ist. Der behandelnde Arzt nebst medizinischem Personal muss für die Durchführung der DHI Technik umfassend geschult werden. Das endgültige Ergebnis spricht allerdings für sich.