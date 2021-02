Mehr Helden braucht das Land: Deutschlands Jugendfeuerwehren im Fokus

Gesellschaftswandel: Ein Kampf um jedes Mitglied

Spekulationen über die Gründe, warum die Mitgliedszahlen zurückgehen, gibt es viele. Eine driftige Ursache ist die Überalterung der Gesellschaft. Konkret heißt das: Die altgedienten Feuerwehrmänner verlassen den Aktivstand, wodurch eine wichtige Stütze wegbricht. Zeitgleich kommen weniger junge Menschen nach. Das ist dem generellen, demographischen Wandel geschuldet und betrifft ausnahmslos alle Vereine und Institutionen, die allesamt händeringend nach neuen Mitgliedern suchen . Doch auch ein anderes Problem wird immer wieder genannt: So hätten sich im Laufe der letzten 50 Jahre auch die Interessen der Menschen, und insbesondere die der Jugend, verändert. Waren früher Beschäftigungen, die das Kollektiv stärkten, gefragt, wie eben klassische Vereine und Verbände, so ist heute mehr Individualität angesagt. Junge Menschen wollen sich nicht mehr ein Leben lang einer Sache verpflichten und haben oft sehr schwankende Lebenspläne. Speziell in ländlichen Gebieten kommt eine weitere Herausforderung hinzu: Weil junge Menschen dort oft keinen Job finden, sind sie gezwungen, wegzuziehen, wodurch sie auch für die Wehren nicht mehr greifbar sind.

Jugendfeuerwehren: Die große Hoffnung

Große Hoffnung liegt daher in den Jugendfeuerwehren, immerhin sind ihre Mitglieder die Feuerwehrleute von Morgen . Doch auch ihre Mitgliederanzahl unterliegt starken Schwankungen. Gab es im Jahr 2000 in Deutschland noch 251.557 Mitglieder, so erreichte man zehn Jahre später einen Negativrekord von nur mehr knapp über 238.000. 2017 konnten sich die Zahlen wieder erholen und haben sich bei 264.477 eingependelt. Auch immer mehr Frauen und Mädchen können sich für diese Tätigkeit begeistern: So beträgt der Frauenanteil an den Aktiven derzeit knapp neun Prozent, in den Jugendfeuerwehren ist sogar schon jedes dritte Mitglied weiblich. Erfreuliche Zahlen also, die Grund zur Hoffnung geben.

Stark sein in der Gruppe

Die erste Jugendfeuerwehr Deutschlands wurde 1885 in Oevenum auf Föhr in Schleswig-Holstein gegründet, heute gibt es rund 18.300 Jugendfeuerwehren im Land. Bereits im Grundschulalter lernen Kinder dabei, was Gemeinschaft bedeutet und haben so eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung abseits von Smartphone & Co., bei der sie viel Wissen aufsaugen. So lernen sie etwa das Lotsen und Funken, den Umgang mit verschiedenen Löschsystemen oder das richtige Einschätzen von Gefahrensituationen. Ihr Können stellen sie in ersten Wettbewerben unter Beweis, die den Nachwuchs-Feuerwehrmitgliedern nicht nur Taktik, sondern auch Fitness abverlangen. Vor allem letzteres darf nicht unterschätzt werden, denn Atemschutzgeräte wiegen oft mehrere Kilo. Gleichzeitig wird dort einer der wichtigsten Feuerwehrgrundsätze sichtbar: Nämlich, dass die eigene, körperliche Leistungsfähigkeit nie der alleinige Schlüssel zum Erfolg ist, sondern es immer um das Zusammenspiel der Stärken aller Mitglieder und das Wirken als Gruppe geht. Deswegen zählt hier am Ende auch die Gruppenleistung.

Vom Jugendfeuerwehrmitglied zum aktiven Helden

Der klassische Weg, um ein aktives Feuerwehrmitglied zu werden, führt auch zuerst über die Jugendfeuerwehr. Aber auch Quereinsteiger sind willkommen. Manche Freiwilligen Feuerwehren bieten vor Ort Schnupperdienste an oder führen vorab Gespräche mit Interessierten. In anderen Fällen ist ein Aufnahmeantrag nötig, über den ein Gremium, bestehend aus Führungskräften, entscheidet. Jährlich oder alle zwei Jahre wird meist eine Grundausbildung angeboten, inklusive Erste-Hilfe-Kurs. Hierbei geht es um Grundkenntnisse, die in weiterführenden Lehrgängen sukzessive erweitert werden. Ist die Probezeit verstrichen und sind alle Lehrgänge geschafft, so wird aus dem Feuerwehrmann-Anwärter bzw. aus der Feuerwehrfrau-Anwärterin das tatsächliche Feuerwehrmitglied.

Kinderfeuerwehr: Das Begeisterungsfeuer früh entfachen

Eine Besonderheit Deutschlands, die ebenso nicht unerwähnt bleiben sollte, ist die Kinderfeuerwehr. Ein Mindesteintrittsalter gibt es dafür nicht, jedoch wird empfohlen, der Kinderfeuerwehr mit sechs Jahren beizutreten. Hierbei geht es natürlich noch nicht ums Brände löschen, sondern im Fokus steht dabei eine Brandschutzerziehung auf spielerische Art und Weise, bei der vielleicht bei dem einen oder anderen das Begeisterungsfeuer für eine spätere Mitgliedschaft entfacht wird. Und wie sich zeigt, wird dieses Angebot gut angenommen: Waren es 2011 noch 20.500 Löschzwerge, wie der Nachwuchs mancherorts liebevoll bezeichnet wird, so zählte man im Jahr 2020 bereits 42.000 Mitglieder der Kinderfeuerwehr. Wer davon später tatsächlich einmal das Feuerwehrauto hin zum Unfallort manövriert, nachkommende Wehren lotst, Informationen über Funk weitergibt, Menschen aus brennenden Häusern rettet oder eingeklemmte Personen aus Unfallwracks befreit, ist natürlich nicht abzusehen. Aber es ist ein Anfang.