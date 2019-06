Die Stofftaschen kommen - Einkaufszukunft ohne Plastiktüten?

Plastiktüten sind seit dem 1. Juli 2016 in vielen Läden in Deutschland kostenpflichtig. Zahlreiche Geschäfte haben sich auch selbst dazu verpflichtet, Plastiktüten nur noch gegen Bezahlung abzugeben. Der Verbrauch an Plastiktüten ist im Jahr 2017 gegenüber dem Vorjahr um 33 Prozent zurückgegangen. Als Alternative bieten die Unternehmen neben Einkaufstaschen aus dickerem Plastik sowie stabilen Papiertüten auch Stofftaschen aus Baumwolle oder Jute an. Ist die Stofftasche wirklich nachhaltiger als die Plastiktüte? Ist sie auch als Werbeträger geeignet? Was bringt sie dem Verbraucher?

Von Westfälische Nachrichten