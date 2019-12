Berge an Geschenkpapier landen unter der Tanne und der Onlineversandhandel greift dem Weihnachtsmann tatkräftig unter die Arme. Allein im Jahr 2017 fielen in Deutschland insgesamt 18,7 Millionen Tonnen Verpackungsabfall an, heißt es in einem Bericht des Umweltbundesamtes (UBA), der kürzlich veröffentlicht wurde.