Nachhaltige Werbemittel zur Kundengewinnung und Kundenbindung

Individuell und nachhaltig: Die Werbemittel der Gegenwart und der Zukunft

Die Ansprüche an Werbeartikel haben sich von Unternehmensseite, aber auch von Kundenseite verändert. Kleine Give-aways müssen heute ganz verschiedene Voraussetzungen erfüllen. Am besten setzen sich Werbemittel durch, die keinen weiten Anreiseweg aus China oder den USA hinter sich gebracht haben. Fakt ist, dass sich auch in der Werbebranche Produkte Made in Germany, sowie Made in Europa etabliert haben. Der Nachhaltigkeitsgedanke, der Blick auf den Klima- und Umweltschutz spielt für alle Zielgruppen jeder Altersklasse eine immer wichtigere Rolle. Dieser Anspruch wird sich zukünftig noch stärker durchsetzen und dazu führen, dass zur Gewinnung und Bindung von Kunden eingesetzte Werbeartikel nicht exotisch, sondern in Europa produziert und individuell sein müssen. Der Begriff Nachhaltigkeit bezeichnet die Gesamtheit eines Produkts und muss dementsprechend eine Vielfalt an nachprüfbaren, für den Empfänger des Werbegeschenks ersichtliche Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen. Die Herkunft ist der erste, aber nicht der einzige Punkt. Nachhaltige Werbemittel überzeugen durch erlesene Qualitätsmerkmale. Sie sind schadstofffrei und für den langfristigen Gebrauch gefertigt. Lassen sich diese Merkmale überhaupt noch mit dem Wunsch zur günstigen Beschaffung, der Individualität des einzelnen Artikels und einer hochwertigen Personalisierung verbinden? Ja! Denn der Fokus auf Sonderanfertigungen, auf bestimmte umweltschonende Materialien und klimaschonende Druckfarben ist im Grundgedanken selbst nachhaltig.

Beliebte und einzigartige Werbemittel sind die beste Werbung

Streuartikel auf Messen, ein kleines Dankeschön an treue Kunden oder Give-aways im Zuge einer Promotion fallen vor allem dann auf, wenn sie einzigartig und thematisch relevant in der Branche sind. Auch zeitlose und branchenübergreifende, sowie saisonale Werbeartikel sind bedeutsam wie eh und je. Durch den gestiegenen Anspruch der Zielgruppe ist der Blick auf die einzelnen Prozesse der Herstellung und der Personalisierung eine neue Herausforderung, der sich jeder Unternehmer auf der Suche nach nachhaltigen Werbemitteln stellen sollte. Besonderer Beliebtheit erfreuen sich Artikel, die von fairen, den Umweltschutz lebenden und kurze Transportwege unterstützenden produziert werden. Immer mehr Agenturen für Werbemittel haben diesen Trend aufgegriffen und ihr Sortiment auf die gelebte Nachhaltigkeit umgestellt. Die Qualität und das Design, aber auch der Hintergrund der Werbeartikel wird vom Empfänger in den direkten Zusammenhang mit dem Image, der Ausrichtung und dem Nachhaltigkeitskonzept des verteilenden Unternehmens gestellt. Allein diese Tatsache ist ein Anlass zum Umdenken sowie zu Überlegungen, wie der Unternehmer selbst noch bewusster mit seiner Umwelt und den Ressourcen umgeht. Inspiration für Designs und individuelle Details sind bei nachhaltigen Werbeagenturen online in großer Vielfalt zu finden. Da Nachhaltigkeit im direkten Kontext zu hochwertiger Qualität steht, kann die Wahl der Werbemittel von der Detailverliebtheit und dem Blick auf einzigartige Ideen geprägt sein.

Unternehmen die in der heutigen Zeit große Werbeerfolge verzeichnen möchten, sollten den ökologischen Fußabdruck im Augenmerk haben. In der Praxis zeigt sich, dass nachhaltige Werbemittel kein vergänglicher Trend, sondern eine ganz klare Richtungsvorgabe für das Kundeninteresse der umweltbewussten, klimaschonenden Zielgruppe sind.