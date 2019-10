Tipps zum Thema Entrümplung

Mit unseren Tipps zur Entrümpelung schaffen Sie neuen Platz in Ihrem Leben.

Was würden Sie ersetzen, wenn Sie alles verloren haben?

Fragen Sie sich selbst: Wenn mein Haus abgebrannt ist und ich alles verloren habe, was würde ich ersetzen, sobald die Versicherung bezahlt? Notieren Sie sich einfach alles, wofür Sie ein zweites Mal Geld ausgeben würden. Das ist Ihre Grundliste der Gegenstände, die sowohl wertvoll als auch wichtig für Sie sind.

Realistische Ziele setzen

Sie werden nicht Ihr gesamtes Haus an einem einzigen Tag aufräumen oder Ihre gesamte Wohnung an einem Wochenende entrümpeln, also versuchen Sie es nicht. Es dauerte eine Weile, bis das ganze Zeug da war und es wird eine Weile dauern, bis alles entrümpelt ist . Erstellen Sie einen Plan und teilen Sie die Arbeit in mehrere Abschnitte ein.

Einen Plan zum Entrümpeln erstellen - und einhalten

Planen Sie ein paar Stunden an einem Samstagnachmittag ein, um Ihr Homeoffice in Angriff zu nehmen. Entrümpeln Sie dann für 30 Minuten, machen Sie eine halbe Stunde Pause und arbeiten dann für weitere 30 Minuten. Das Ziel ist es, Frustration und Emotionen zu vermeiden. Sie müssen sich entscheiden, ob Sie die vorhandenen Dinge behalten, verschenken oder wegwerfen. Stellen Sie einen Timer und halten Sie sich daran. Fans der Pomodoro Produktivitätstechnik kommen jetzt in Höchstform.

Bewerten Sie Ihre Sachen nach deren Nutzen

Es ist einfach, sich an die Dinge zu gewöhnen. Entweder, weil man sie schon lange hat, sie eine besondere Bedeutung besitzen oder weil man viel harte Arbeit und Geld dafür investiert hat. Das ist völlig normal, aber beim Entrümpeln müssen Sie sich von diesen Gefühlen trennen. Fragen Sie sich selbst: Welchen Nutzen bringt mir dieser Gegenstand? Was macht ihn einzigartig? Kann ich die Funktion durch einen anderen Gegenstand ersetzen? Behalten Sie die Gegenstände, die Ihrem Leben mehr Wert verleihen. Im nächsten Schritt bewerten Sie den Gegenstand nach dessen sentimentaler Bedeutung. Wenn es um Geräte, Werkzeuge und Elektronik geht, ist es einfach. Aber wenn man sich eine Kiste mit Fotos anschaut, fällt einem die Entscheidung nicht so leicht. Versuchen Sie dabei, sich nicht zu verzetteln, sondern bewerten Sie genau, was die Dinge für Sie tun und wie viel Platz sie in Ihrem Leben einnehmen. Wenden Sie diese Fragen auf praktisch alles an, was Sie besitzen. Nehmen Sie sich die Zeit, um alles zu überprüfen. Lassen Sie nichts unberührt liegen. Öffnen Sie jede Kiste und schauen Sie hinein. Vielleicht es eine Kiste voll mit alten Papieren, die zerfetzt und entsorgt werden müssen.