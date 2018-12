Frankfurt/Main (dpa/tmn) - Gerade in der Küche wird auf Hygiene im Haushalt besonders Wert gelegt. Zu Recht: «Die Küche ist der Raum in der Wohnung, der am meisten mit Keimen konfrontiert wird», erklärt Bernd Glassl vom Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel (IKW) in Frankfurt.

«Vor allem beim Umgang mit rohem Fleisch oder Eiern ist Vorsicht angesagt.», so der Experte. Alle Utensilien, mit denen diese Lebensmittel in Berührung gekommen sind, müssen daher sofort nach Gebrauch gründlich gereinigt werden. Wichtig ist hier, dass zum Beispiel Schneidebrettchen aus Plastik in der Spülmaschine mit Reinigungsmitteln in Tabletten- oder Pulverform gewaschen werden, rät Glassl. Sie enthalten Bleichmittel, das eine höhere Waschkraft erzielt. «Arbeitsflächen und den Kühlschrank mit heißem Wasser und einem Spülmittel sehr gründlich abwischen», ergänzt der Putzexperte.

Putzlappen, Spülschwamm und Handtücher - es lässt sich kaum vermeiden, dass sie die ersten Flecken schon kurz nach dem ersten Anfassen bekommen. Trotzdem sollte man nicht mit dem Austauschen warten, bis sie optisch vor Dreck stehen. Frank Wickert-Meuser vom Berufsverband Hauswirtschaft empfiehlt, diese Textilien sogar am besten einmal pro Woche zu wechseln. Denn darin bleiben viele Keime hängen - vor allem in den Küchenschwämmen. Er rät daher sogar von den Schwämmen vollkommen ab. «Besser sind Vliestücher, die im Hausmüll entsorgt werden können, oder waschbare Tücher.»