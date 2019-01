Gute Matratze kaufen - worauf es wirklich ankommt

Individuelle Unterschiede berücksichtigen

Die Testergebnisse von Stiftung Warentest zum Thema Matratzen haben immer wieder gezeigt, dass Qualität nicht unbedingt eine Preisfrage ist. Einfach eine teure Matratze zu kaufen, ist also nicht zwangsläufig eine gute Lösung. Worauf also sollte beim Matratzenkauf geachtet werden?

Die "eine Matratze für alle" kann es eigentlich nicht geben, auch wenn einige Hersteller dies versprechen. Denn jeder Mensch ist individuell verschieden und hat unterschiedliche Vorlieben. Bei der Wahl der richtigen Matratze sollten Sie zunächst Ihre eigenen Schlafvorlieben berücksichtigen. Der Härtegrad wird anhand der Hersteller Empfehlungen passend zum Körpergewicht gewählt.

Die Schlafposition spielt beim Kauf eine entscheidende Rolle. Seitenschläfer benötigen eine Matratze, die im Becken- und Schulterbereich etwas nachgibt, damit die Wirbelsäule in eine aufrechte Position gebracht wird. Sogenannte 7-Zonen Matratzen ermöglichen dies. Für Seitenschläfer darf die Matratze nicht zu fest aber auf keinen Fall zu weich sein.

Rückenschläfer liegen erfahrungsgemäß am besten auf einer festen bis mittelfesten Matratze. Beim Probeliegen sollte darauf geachtet werden, dass die Wirbelsäule optimal gestützt wird und kein Hohlkreuz entsteht.

Für Bauchschläfer ist es wichtig, dass die Matratze die Körpermitte gut stützt, sie benötigen eine eher feste Matratze. Darüber hinaus gibt es auch diverse Pflegematratzen mit besonderen Eigenschaften.

Kaltschaummatratze, Federkernmatratze und Alternativen

Es gibt inzwischen die unterschiedlichsten Matratzenarten. Jede Matratzenart ist in guter und schlechter Qualität erhältlich, es ist also nicht möglich zu sagen, welche Matratzenart die beste sei.

Federkernmatratzen waren über Jahrzehnte in Deutschland Standard. Handelt es sich um eine punktelastische Taschentonnenfederkernmatratze, ist von guter Qualität auszugehen.

Kaltschaummatratzen sind oft preiswerter und bieten sehr gute Liegeeigenschaften. Sie sind im Vergleich nicht ganz so langlebig wie Federkernmatratzen.

Viele Matratzen sind heutzutage Kombimatratzen, sie bestehen aus unterschiedlichen Materialien. Sogenannter Memory Schaum (Viscoschaum) sorgt für eine gute Anpassung an die Körperkontur und wirkt druckentlastend. Diese Variante hat ebenfalls Vor- und Nachteile.

Wendematratzen liegen derzeit im Trend, die eine Seite ist in der Regel etwas fester als die andere. Diese Variante gilt als besonders vorteilhaft, da sie besser an individuelle Bedürfnisse angepasst werden kann.

Darüber hinaus sind auch gute Matratzen aus anderen Materialien erhältlich wie zum Beispiel Latex und anderen Naturmaterialien.

Tipp: Bei Matratzenkauf sollten Sie grundsätzlich Probe liegen. Eine Begleitperson oder das Fachpersonal sollten darauf achten, dass die Wirbelsäule durch die Matratze in die richtige Position gebracht wird. Der Onlinekauf kann den Vorteil haben, dass die Matratze zu Hause in Ruhe getestet werden kann. Einige Hersteller bieten inzwischen sogar die Möglichkeit an, bis zu 100 Tage Probe zu schlafen.

Lattenrost und Kissen sollten zur Matratze passen

Um gut zu liegen, spielt auch der Lattenrost eine Rolle. Er sollte grundsätzlich zur Matratze passen, Matratze und Lattenrost sollten aufeinander abgestimmt werden.

Durch ein falsches Kissen können ebenfalls Beschwerden entstehen. Das Kissen sollte zur Matratze und zur bevorzugten Schlafposition passen. Je weicher die Matratze, desto flacher darf das Kissen sein. Seitenschläfer benötigen ein höheres Kissen als Bauch- und Rückenschläfer.