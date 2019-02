Die besten Dekoideen für die Wohnung 2019

Neue Wandfarben verbessern das optische Erscheinungsbild

Der Einsatz von Magneten ist nicht nur auf Wohnzimmer oder Schlafzimmer beschränkt. In der Küche erleichtert ein magnetisches Messerbrett die Aufbewahrung von Küchenmessern unterschiedlicher Größen. Der Kühlschrank kann mit bunten Kühlschrankmagneten dekoriert werden. Mithilfe von Magneten werden wichtige Notizen, Telefonnummern, Einkaufszettel oder persönliche Nachrichten einfach an die Kühlschranktür gepinnt. Magnete mit großer Haftkraft werden darüber hinaus zum Aufhängen von Gardinen verwendet. Fliegengitter an Balkontüren und Terrassentüren können ebenfalls mit Magneten befestigt werden. Zur Magnetisierung von Wänden gibt es spezielle Magnetfarben mit pulverisierten Eisenteilen, an denen große und kleine Magnete haften bleiben. Eine mit Magnetfarbe behandelte Wand wird zwar selbst nicht magnetisch, zieht aber Magnete an. Magnetfarbe wird ebenso wie andere Wandfarben mit einem Pinsel aufgetragen und nach dem Trocknen mit einer neutralen Wandfarbe überstrichen. An einer magnetisierten Wand können Bilder, Fotos und Poster aufgehängt und mit Deko- und Motivmagneten befestigt werden. Da Magnetfarben gesundheitlich unbedenklich sind, werden diese ebenfalls im Kinderzimmer verwendet. Die Kinder können mithilfe von Buchstabenmagneten Lesen und Schreiben üben und dabei die bunten Magnete immer wieder unterschiedlich anordnen. Bei Magneten wird zwischen unterschiedlichen Größen, Formen und Stärken unterschieden. Neodym-Supermagnete gehören dabei zu den stärksten Magneten . Magnete unterschiedlicher Größen sowie Artikel zum Dekorieren des Wohnbereichs und Magnet-Sonderanfertigungen sind in spezialisierten Online-Shops erhältlich. Von herkömmlichen Haushaltsmagneten unterscheiden sich die Supermagnete für Industrie und Hobby durch ihre erheblich größere Wirkkraft. Die sogenannten Neodym-Magnete sind auch in extremen Bereichen einsetzbar und werden von Motorenwerkstätten, PC- und Handyproduzenten verwendet, damit Festplatten schneller laufen und Lautsprecher höhere Leistungen erbringen.

Bei Verwendung starker Neodym-Magnete im Hobby- und Heimwerkerbereich müssen jedoch einige Grundsätze beachtet werden. Kleine Kinder und Menschen mit Herzschrittmachern sollten nicht mit Neodym-Magneten in Kontakt kommen. Schweißen und Löten ist bei der Nutzung dieser Magneten ebenfalls verboten. Mit Neodym-Magneten können Metallspäne, Nähnadeln, Nägel und andere metallische Gegenstände aufgesammelt werden. Außerdem eignen sich Neodym-Magnete zum Basteln. Ein verlorener Schlüsselbund wird mithilfe eines Neodym-Stabmagneten schneller gefunden. Kugelmagnete oder Würfelmagnete zählen zu den innovativen Dekorationsobjekten für das Wohnzimmerregal. Nach dem Abziehen der Schutzfolie halten selbstklebende Magnete auf beinahe allen Untergründen. Neodym gehört zu den Metallen der seltenen Erde. In Verbindung mit Eisen und Bor werden mit Neodym Dauermagnete mit der stärksten Haftkraft hergestellt. Neodym-Magnete mit Nickel, Zink- oder Kupferüberzug weisen eine hohe Witterungsbeständigkeit auf und können deshalb auch im Außenbereich eingesetzt werden. Aufgrund der besonderen Wirkkraft sind die Einsatzmöglichkeiten von Neodym-Magneten im Haushalt äußerst vielfältig. An der Pinnwand oder am Kühlschrank angebracht halten Magnete aus Neodym wesentlich besser als herkömmliche Magnete. Mit selbstklebenden Neodym-Magneten können Bücher und Mappen verschlossen, Namensschilder gebastelt und Bilderserien aufgehängt werden.