Die Schiebevorhänge haben die Gardinen abgelöst

Gardinen waren gestern. Während Eltern und Großeltern auf die gute Gardine setzten, ist an deren Stelle der Schiebevorhang getreten. Die ersten Vorhänge zum Schieben gab es in den 1990er Jahren. Zuerst wurden diese bevorzugt in Geschäftsräumen, Arztpraxen oder Steuerberatungskanzleien eingesetzt. Erst mit der Weiterentwicklung der anfangs aus Kunststoff gefertigten, eher schmalen Varianten hin zu breiteren Schiebevorhängen aus feinem Baumwollstoff oder aus Organza trat der eigentliche Siegeszug in die heimischen Wohn- und Schlafzimmer, Kinderzimmer und Küchen an. Schiebevorhänge werden längst nicht mehr nur für Fenster oder Terrassentüren verwendet, sondern ebenfalls als Raumteiler oder als Tür eines selbst gebauten Schranks.

Für Fenster und Türen jeder Breite

Die Schiebegardine ist die ideale Fensterdekoration für Fenster und Türen jeder Breite. Bereits mit einem Vorhang in der Breite 30 cm lässt sich ein schmales bis sehr schmales Fenster perfekt dekorieren. Selbst breite Fenster bis hin zu kompletten Fensterfronten lassen sich mit den Stores wunderbar schmücken, ohne das ein sonst bei normalen Gardinen eher schweres Gefühl entsteht.

Schiebegardinen richtig montieren

Das Schöne ist, dass auch die Montage der Stoffbahnen einfach von der Hand geht. Alles, was benötigt wird, ist, außer der entsprechenden Anzahl an Vorhänge, ein passendes Schienensystem, dass an der Decke über dem Fenster montiert wird. Die Schiebevorhänge werden mithilfe von Paneelen in die Schienen eingelegt und in Position gebracht. Anschließend lassen sich die einzelnen Vorhänge individuell justieren und entsprechend dem Lichteinfall einstellen. Am unteren Ende sind die einzelnen Vorhangelemente mit dünnen Metallschienen beschwert, die dafür sorgen, dass die einzelnen Stoffbahnen perfekt hängen und beispielsweise bei Wind nicht hin und her flattern.

Schiebevorhänge aus verschiedenen Materialien

Es gibt die Schiebevorhänge aus den verschiedensten Materialien. Neben dem bereits genannten feinen Baumwollstoff oder Organza sind in den vergangenen Jahren neue Stoffe auf den Markt gekommen. Aktuell besonders beliebt ist das japanische Washi Papier, das mit seiner edlen Milchglasoptik für echte Hingucker am Fenster sorgt. Dazu gesellen sich inzwischen eine Fülle an Farben und Mustern , die es möglich machen, die zum eigenen Geschmack und Wohnstil passenden Schiebevorhänge auszuwählen. Die Modelle sind in allen gut sortierten Einrichtungshäusern und im Internet erhältlich. Wer sie lieber anfertigen lassen möchte, wendet sich an einen Innenausstatter seines Vertrauens. Dieser hält garantiert ebenfalls eine Fülle an Mustern und Farben bereit.