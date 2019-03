In Sommer und Winter – Wärmeschutz und Fensterdeko

Steigen die Temperaturen nach dem Frühling immer weiter, können sich besonders Räume unterm Dach oder hinter großen Glasflächen, etwa der Wintergarten, schnell aufheizen. Die Luft wird stickig und drückend, geradezu erdrückend. Plissees verbinden die meisten hauptsächlich mit Sicht- und Sonnenschutz, der ein oder andere denkt bei diesem Wort an den immer noch modisch aktuellen Plisseerock.

Plissee am Fenster – mehr als „nur“ Sonnenschutz

Aber Plisseefalten können nicht nur die Beine sanft umschmeicheln und als Kleidungsstück ein echter Hingucker sein. Ebenso galant schmiegen sie sich auch an die verschiedensten Fensterarten und -formen an und erfüllen dabei mehrere Funktionen.

Wärme ja, Hitze nein!

Das trifft auch auf gute Wärmeschutzplissees von sensuna® zu, die mittels ihrer reflektierenden Beschichtung – im Falle von Wabenplissees auch durch ihre besondere Form – helfen, angenehme Wärme im Raum zu bewahren, gleichzeitig aber Sonnenhitze von außen fernhalten. Die stoffgewordene Klimaanlage fürs Fenster, könnte man sagen. Inwiefern ein Plissee als Wärmeschutz geeignet ist, lässt sich an den lichttechnischen Werten ablesen, die seriöse Anbieter für alle Ihre Stoffe angeben können.

Hier geht es um Transmission – Durchlässigkeit –, Reflexion – Abschirmung – und Absorption –Aufnahme. Licht, dass durch den Stoff in den Raum gelangt erhellt ihn zwar, wird aber dort von Möbeloberflächen und Fußboden zum Teil absorbiert und in Wärme umgewandelt. Auch Licht, dass der Stoff selbst absorbiert, wird zu Wärme. Nur Stoffe mit einem hohen Reflexionswert bieten guten Wärmeschutz, denn sie schicken Licht und Wärme einfach nach draußen zurück. WärmeschutzPlissees sind besonders für Dachfenster empfehlenswert, da sich im oberen Stockwerk die Räume im Sommer schnell aufheizen und die Temperaturen dort so unangenehm werden, dass sie den Aufenthalt und vor allem ein entspanntes und erholsames Schlafen erschweren oder gar unmöglich machen.

Wärmeschutzplissees mit einem Plus

Doch Wärmeschutz ist längst nicht alles. Die meisten Wärmeschutzplissees sind ganz nebenbei auch ein sehr guter Sichtschutz mit verdunkelnden Eigenschaften und auch für den Einsatz in Feuchträumen wie dem Badezimmer und der Küche und als Blendschutz für den Bildschirmarbeitsplatz zuhause und im Büro geeignet. Einige Wärmeschutz Plissees, ganz besonders die Wabenplissees ,bestehen außerdem aus mehreren Schichten verschiedener Materialien und Stoffe und verhindern nicht nur das starke Erhitzen der Räume im Sommer. Das zweischichtige Gewebe verlangsamt auch den Wärmeaustausch am Fenster. Im Winter werden dadurch die Heizkosten gesenkt, Energie wird gespart. Das Raumklima bleibt also sowohl in den kalten Monaten als auch im Sommer angenehm und ermöglicht vor allem im Schlaf- und Kinderzimmer und auch unterm Dach entspannte Ruhepausen und erholsame Nächte. Mit der entsprechenden Fensterdeko sagen Sie "Ja" zur Wärme, "Nein" zur Hitze.

Die Wissenschaft hinter dem Plissee

Der Effekt, den Wabenplissees mit ihrem isolierenden Luftpolster zwischen den zwei Schichten Plisseestoff haben, wurde sogar wissenschaftlich belegt:

Eine Untersuchung des Fraunhofer Instituts für Bauphysik (IBP) ergab, dass Wabenplissees den Wärmeverlust am Fenster um bis zu 46 Prozent reduzieren können (Fraunhofer IBP-Studie ESB-004/2011 HOKI). Wie viel Prozent die Energieersparnis genau beträgt, hängt allerdings sowohl vom Gebäudetyp als auch von der Art der Verglasung ab. Demnach liegt die Ersparnis bei Bürogebäuden höher als bei Einfamilienhäusern, bei Einfachverglasungen höher als bei Mehrfachverglasungen. Dies rührt daher, dass Mehrfachverglasungen selbst schon starke isolierende Eigenschaften aufweisen, während einfach verglaste Fenster nur eine geringe isolierende Wirkung haben.

Optimales Raumklima durch wärmeisolierende Wabenplissees

Helle Räume wollen alle und das nicht erst seit ein paar Jahren. Große Glasflächen aber haben den Nachteil, dass sich die Räume darunter sehr schnell aufheizen und das Raumklima heiß, unangenehm und drückend wird. Hier ist vor allem in den Sommermonaten ein guter Wärmeschutz unabdingbar. Wabenplissees bieten als eine Sonderform von Thermoplissees aufgrund ihrer von der Natur inspirierten Struktur einen besonders guten Wärmeschutz. Der doppellagige Stoff bildet ein wabenförmiges Luftpolster, das durch seine isolierenden Kammern im Winter gegen Kälte schützt, also das Auskühlen des Raumes verzögert und im Sommer die Hitze fernhält.

Plissees stehen also nicht „nur“ für Sonnenschutz: Wärmeschutzplissees wie Wabenplissees haben neben ihren isolierenden Eigenschaften viele weitere Vorteile und vereinen besten Wärmeschutz, Kälteschutz, Sichtschutz, Blendschutz mit optimaler Verdunkelung und stilvollem Fensterschmuck. Mit ihnen schlagen Sie zwei Fliegen mit einer Klappe, halten Wärme im Winter besser im Raum und Hitze im Sommer gut im Zaum.