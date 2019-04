Kipli möchte die Natur in Ihre Häuser bringen

Verschiedene Matratzen für unterschiedliche Schlafpositionen

Ein erster Anhaltspunkt für den passenden Härtegrad, aber auch die richtige Matratzenart und -anzahl ist die Frage: Wie viele Personen schlafen in dem Bett? Liegen Sie allein im Bett oder wird es mit jemandem geteilt? Vor allem wenn sich Schlafposition und Körpergewicht der Partner stark unterscheiden, empfiehlt es sich auf zwei Matratzen zurückzugreifen. Die sogenannte Besucherritze lässt sich mit einer Doppelbettbrücke, auch Liebesbrücke genannt, schließen. Ein zusätzlicher Matratzentopper sorgt für einen Look - und Komfort - wie aus einem Guss.

In jedem Fall lohnt sich die Investition in zwei Lattenroste. So wird verhindert, dass die Schlafpartner nachts in die Mitte rollen, wodurch sich vorzeitig eine Liegekuhle bilden kann. Doch auch individuelle Schlafpositionen sollten beim Matratzenkauf berücksichtigt werden. Ob Sie lieber auf dem Bauch, Rücken oder auf der Seite schlafen, entscheidet darüber, welcher Matratzentyp Ihnen die beste Stützkraft bietet.

Das zweiminütige Probeliegen im Bettenhaus spiegelt daher selten wider, wie sie später schlafen. Eine genaue Auseinandersetzung mit dem Aufbau und Inhalt von Matratzen sollte dem Kauf vorausgehen. Vor allem Matratzen aus Viscoschaum sind eine gute Wahl für Seitenschläfer. Die punktelastischen Modelle bieten eine hervorragende Körperanpassung und dennoch ausreichend Stützkraft, sodass Sie nicht in der Matratze versinken. Rückenschläfer profitieren von Matratzen mit guter Druckentlastung, wie sie beispielsweise hochwertige Kaltschaummatratzen mit unterschiedlichen Belastungszonen bieten.

Stoff, aus dem die Träume sind: Materialwahl beim Matratzenkauf

Doch nicht nur der innere Aufbau, sondern auch woraus die Matratze gemacht ist, entscheidet über den Schlafkomfort. Vor allem Allergiker sollten einen Blick auf das Etikett werfen. Hausstauballergiker benötigen eine Matratze mit erhöhter Luftdurchlässigkeit für ein gutes Schlafklima. Gleichzeitig soll das Innenleben von Hausstaubmilben abgeschirmt werden. Spezielle Encasings für Bettzeug und Matratze können Abhilfe leisten. Sie sind zudem hygienisch, denn solche Matratzenschonbezüge sind waschbar.

Matratzen aus Naturmaterialien wie Naturkautschuk, Kokosfaser und Baumwolle zeichnen sich durch einen angenehmen Geruch und einen kleinen ökologischen Fußabdruck aus. Bio-Matratzen verzichten auf schädliche Chemikalien und lösungsmittelhaltige Klebstoffe. Da Naturmatratzen jedoch selten gut waschbar sind, sollte an einen Matratzenschonbezug beim Kauf gedacht werden. Moderne Naturmatratzen sind Hybride. Sie vereinen in der Regel das Beste aus mehreren Füllstoffen und Matratzensystemen für ein natürlich wohliges Schlafgefühl.

Die beste Latexmatratze setzt daher auf Naturkautschuk, Baumwolle und Schurwolle nach OEKO-TEX-Standard. Die wendbaren Latexmatratzen sorgen im Winter mit einem extra Wollfutter für angenehm-warme Nächte. Im Sommer ist die Seite mit spürbar kühlem Baumwollbezug die optimale Wahl. Solche Latexmatratzen besitzen von Natur aus eine Anti-Milben-Wirkung.

Für Latexallergiker bieten sich neben hochwertigen Kaltschaummatratzen auch Taschenfederkernmatratzen an. Füllungen mit Naturmaterialien sorgen für ein natürliches Schlafgefühl. Aufgrund des trockenen Klimas im Innern fühlen sich auch Milben hier weniger wohl. Für Tierhaarallergiker stellen solche Naturmatratzen mit Rosshaar oder Wolle jedoch ein Risiko dar. Sie sind besser auf Naturmatratzen rein pflanzlichen Ursprungs aufgehoben. Ein Naturlatex Matratze wir im Kern von Baumwollstoffen verschiedener Stärke umschlossen. Zuweilen finden Kokosfasern Anwendung.