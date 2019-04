Was gehört zur Grundausstattung an Gartenmöbeln für den Garten

Die Sonne lacht, die Blumen blühen in den schönsten Farben und die Vögel singen. Dies ist die Zeit, in der es die meisten nicht mehr erwarten können, sich wieder vermehrt im Garten aufzuhalten. Frische Luft und Sonne tun dem Menschen sehr gut. Doch damit es besonders gemütlich wird, sind die passenden Gartenmöbel nötig. Was gehört zur Grundausstattung? Der folgende Ratgeber liefert nützliche Tipps.