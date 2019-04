Abkürzungen und Formulierungen in Wohnungsanzeigen entschlüsseln

Die Suche nach einer neuen Wohnung ist mit diversen Herausforderungen verbunden. Neben der Knappheit an freier Wohnfläche, die vielerorts herrscht und den hohen Mieten, werden Verbraucher mit mangelnder Transparenz bei Annoncen konfrontiert. Formulierungen wie „verkehrsgünstig gelegen“, „ruhige Wohngegend“ oder „gut erhalten“ klingen zwar positiv, deuten aber häufig auf eher negative Aspekte des Objekts hin. Auch Abkürzungen wie „ZKD“, „ DB “, „Gartant.“ oder „HMS“ sorgen für Verwirrung beim Studieren der Anzeigen. Bei der Internetrecherche hält sich das Rätselraten meist in Grenzen, da Inserierende genügend Platz haben, um ihre Objekte zu beschreiben. Neben Annoncen bei bekannten Immobilienportalen mangelt es auf den Internetpräsenzen von Maklern und Hausverwaltungen nicht an Information. Die Hausverwaltung Grand City Property stellt Verbrauchern auf der Suche nach Mietwohnungen in Duisburg und vielen anderen deutschen Städten ein ausführliches Stadtportrait bereit. Darüber erfahren Wohnungssuchende Details über individuelle Besonderheiten der Region und die Wohnqualität. Online-Annoncen sind oft deutlich ausführlicher und verständlicher.

Blauäugig sollten Verbraucher beim Onlineangebot aber nicht sein. Viele lassen sich von bearbeiteten Fotos beeindrucken, beim Besichtigungstermin folgt dann die böse Überraschung, weil beispielsweise die unmittelbare Umgebung alles andere als einladend gestaltet ist. Um derartige Objekte von vornherein auszuschließen und wertvolle Zeit zu sparen, kann es sich lohnen Online-Kartendienste wie Google Maps zur Hilfe zu nehmen. Durch den Wechsel der klassischen Katenansicht zur Satellitenansicht und der Verwendung von Google Street View können Wohngegenden virtuell erkunden werden.

In Printmedien verursacht jede Zeile eines Inserats kosten, weshalb bei der Wortanzahl gespart wird. Nicht selten gleichen Wohnungsanzeigen in Zeitungen einem unverständlichen Sammelsurium aus Buchstaben. Eine Wohnungsanzeige in einer Tageszeitung könnte beispielsweise folgendermaßen aussehen:

1 ZKB, UG, BW, mit BLK, ren., bzb. ab 1.6.

Diese Annonce beschreibt eine renovierte 1-Zimmer-Wohnung im Untergeschoss mit Küche und Bad, inklusive Badewanne und Balkon, die ab 1. Juni frei ist. Zur Verdeutlichung wesentliche Abkürzungen zusammengefasst:

Abkürzung Bedeutung Wfl Wohnfläche (Quadratmeter) BK / NK / NKM / WM / HK Betriebskosten / Nebenkosten / Nettokaltmiete / Warmmiete / Heizkosten EB Erstbezug JM / MM Jahresmiete / Monatsmiete ÖZH / OH Öl-Zentralheizung / Ofenheizung Hat. Haustiere NR Nichtraucher Zi / ZB / ZKB / ZKD 1 Zimmer / Zimmer mit Bad / Zimmer mit Küche + Bad / Zimmer mit Küche + Dusche ET-Whg. / App. / Man. Etagenwohnung / Appartement / Mansarde (im Dachgeschoss) UG / EG / DG / HP Untergeschoss / Erdgeschoss / Dachgeschoss / Hochparterre BLK / Gart. / Gartant. / Terr. / DT / WiG Balkon / Garten / Gartenanteil / Terrasse / Dachterrasse / Wintergarten BW, BaWa / DB Badewanne / Duschbad Kel. Keller TG / Gge. / Stpl. Tiefgarage / Garage / Stellplatz WaMa, WM Waschmaschine HMS Hausmeisterservice

Papier ist geduldig: Bedeutung von Formulierungen oft unklar

Besonders intransparent sind Annoncen, wenn mehrdeutige Angaben enthalten sind. Eine „verkehrsgünstig gelegene“ Wohnung befindet sich womöglich in der Nähe einer Bahnlinie oder Autobahn, was mit Verkehrslärm verbunden wäre. Eine „ruhige Wohngegend“ ist ebenfalls kein Garant für eine attraktive Lage. Stattdessen muss teilweise mit längeren Anfahrtswegen zu Einkaufsmöglichkeiten gerechnet werden. Ist eine Wohnung laut Inserat „gut erhalten“, wurden die Räumlichkeiten in den vergangenen Jahren nicht renoviert. Weitere Abkürzungen, die kritisches Hinterfragen erfordern:

„zentrale Lage“: Die Wohnung liegt vielleicht an stark befahrenen Hauptstraßen, einer Kreuzung oder ist von nächtlichem Lärm durch Lokale geprägt.

„familienfreundlich“: Für Familien mit Kindern kann eine solche Wohnung günstig sein. Beschrieben werden damit häufig Angebote unweit von Spielplätzen, Schulen und Kindergärten. Mit dem erhöhten Aufgebot an Kindergarten- und Schulkindern geht gleichzeitig ein erhöhter Lärmpegel einher.

„seriöse Gegend“: Dies könnte eine Wohnung in einem Viertel beschreiben, wo größtenteils Unternehmen angesiedelt sind. Geschäftsviertel haben den Nachteil, dass während der Geschäftszeiten alle Parkplätze belegt sind und einiges an Verkehr herrscht, während es abends und an Wochenenden besonders ruhig ist.

Um das Wohnumfeld besser bewerten zu können, hat der Deutsche Mieterbund (DMB) im Rahmen des Projekts „Klimaverträglich mobil 60+“ eine Checkliste erarbeitet, die online kostenlos heruntergeladen werden kann. Sie dient altersunabhängig als Orientierung und erleichtert die Suche nach einem geeigneten Zuhause.