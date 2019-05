Zum Entkalken der Kaffeemaschine eignen sich auch Hausmittel

Regelmäßiges Entkalken erhöht die Lebensdauer

Die Notwendigkeit einer routinemäßigen Entkalkung ergibt sich bei jeder Kaffeemaschine. Dies gilt bei einfachen Ausführungen für Filterkaffee genauso wie bei Kaffeevollautomaten mit Milchbehälter . Die Häufigkeit richtet sich dabei sowohl nach der Bauart der Maschine als auch nach dem Härtegrad des Wassers aus der Leitung. Bei besonders kalkhaltigem Wasser empfiehlt sich dabei die Verwendung eines Filters oder die Benutzung von stillem Wasser aus Flaschen. Dieses enthält so gut wie keinen Kalk, was gerade bei gutem Kaffee dem Geschmack besonders zugutekommt. Meist finden sich in der Gebrauchsanweisung der Maschine Angaben darüber, welcher Turnus bei der Entkalken eingehalten werden sollte. Bei täglichem Gebrauch sollte eine Reinigung mindestens alle zwei Monate erfolgen .

Es müssen nicht immer Tabs sein

Viele moderne Maschinen verlangen heutzutage von sich aus nach einer Entkalkung, wenn ein bestimmtes Maß an Kaffee durch die Leitungen geflossen ist. Nicht immer befinden sich dann die vom Hersteller empfohlenen Tabs im Haushalt. Glücklicherweise gibt es jedoch eine Reihe von Haushaltsmitteln, mit denen die Entkalkung der Kaffeemaschine ebenso schnell gelingt. Dies gilt erst recht, wenn die Entkalkung regelmäßig erfolgt und sich noch keine hartnäckigen Krusten aus Kalk gebildet haben. Zu den Klassikern zählt hier Essigessenz. Diese wird im Verhältnis eins zu vier mit Wasser vermischt und dann für den Entkalkungsvorgang in die Maschine gegeben. Wichtig ist vor allem, die Essigessenz nicht pur zu verwenden, da diese sonst die Dichtungen und andere Kunststoffteile in der Maschine angreift. In gleicher Weise lässt sich auch Backpulver in Wasser auflösen um es für den Reinigungsvorgang zu verwenden.

Die fruchtige Variante

Alternativ kann aber auch ein Griff in den Obstkorb erfolgen. Der Saft einer Zitrone enthält in der Regel genügend Säure, um eine Kaffeemaschine vollständig zu reinigen. Wichtig ist hierbei vor allem, ein Sieb zu verwenden, damit kein Fruchtfleisch ins Innere der Maschine gelangt. Der weiterer Vorteil dieser Art der Entkalkung ist, dass sich einfach ein paar Tropfen Zitronensäure auf einen Schwamm träufeln lassen, um auch die äußerlich sichtbaren Kalkflecken zu entfernen. Und falls der Kaffee trotz Entkalkung immer noch nicht schmecken sollte, findet sich hier eine neue Maschine.