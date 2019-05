„My Home is my Castle“ gilt nur bedingt

Wer sich eine Eigentumswohnung kauft, wird im Gegensatz zu einem Inhaber von Haus und Grundstück zwangsläufig Mitglied einer Wohnungseigentümergemeinschaft – und ist damit nur eingeschränkt unabhängig. Die Gemeinschaft entscheidet über wesentliche Aspekte wie die Außengestaltung des Objekts. Ist sie zerstritten, kann das die Freude über die eigene Wohnung erheblich schmälern. Deshalb ist es ratsam, vor dem Kauf einer Wohnung einen Blick auf die Beschlüsse der jeweiligen Eigentümergemeinschaft zu werfen. Sie finden sich in den Protokollen der Eigentümerversammlungen und geben Aufschluss darüber, wie es um die Harmonie im Haus steht.

Mit dem Kauf einer Wohnung hören die Zahlungen nicht auf

Viele Wohnungsbesitzer in spe denken, dass mit dem Überweisen des Kaufpreises der finanzielle Aderlass ein Ende hat. Das ist aber oft nicht der Fall. Fallen zum Beispiel beim Gemeinschaftseigentum – das Grundstück sowie die allgemeinen Anlagen und Einrichtungen des Mehrfamilienhauses – außerordentliche Sanierungskosten an, kann die Hausverwaltung diese in Form einer Sonderumlage auf alle Wohnungseigentümer umlegen. Das geschieht zusätzlich zum Hausgeld, das Wohnungseigentümer regelmäßig im Voraus zahlen müssen. Das Hausgeld deckt die laufenden finanziellen Verpflichtungen der Wohnungseigentümergemeinschaft ab.

Recht auf Vermietung kann eingeschränkt sein

Was viele Immobilienkäufer ebenfalls nicht wissen: Das Vermieten der eigenen Wohnung ist unter Umständen eingeschränkt. Die Eigentümergemeinschaft kann in der Teilungserklärung festschreiben, dass beispielsweise eine Kurzzeitvermietung an Urlauber unzulässig ist. Außerdem kann es erforderlich sein, dass für eine Vermietung die Zustimmung der Wohnungseigentümergemeinschaft eingeholt werden muss. Bestimmte Mietformen sind womöglich ebenfalls nicht erlaubt – zum Beispiel eine gewerbliche Nutzung der Wohnung . Aus diesen Gründen ist es wichtig, Teilungserklärung und Gemeinschaftsordnung vor dem Kauf einer Eigentumswohnung gründlich zu studieren.

Die eigene Wohnung kann nicht immer an jeden verkauft werden

Grundsätzlich kann ein Wohnungsbesitzer seine Wohnung jedem zum Kauf anbieten – es sei denn, in der Teilungserklärung ist festgeschrieben, dass Hausverwaltung oder Wohnungseigentümergemeinschaft ein Mitspracherecht besitzen. Der Hintergrund: So soll verhindert werden, dass ein Käufer den Zuschlag erhält, der zum Beispiel aus persönlichen Gründen nicht in die Hausgemeinschaft passt oder in finanzieller Hinsicht unzuverlässig ist. Kann ein neuer Wohnungsbesitzer beispielsweise sein Hausgeld nicht regelmäßig bezahlen, belastet das finanziell alle anderen Eigentümer und stört den Hausfrieden.