Was versteht man unter Wasser- und Abwasseraufbereitung?

Ist von Wasser- und Abwasseraufbereitung die Rede, ist damit eine gezielte Veränderung der Wasserqualität gemeint. Grundsätzlich wird hier zwischen zwei Behandlungsgruppen unterschieden:

Ergänzung von Stoffen

Entfernung von Stoffen

Werden dem Wasser Stoffe hinzugefügt, ist die Wasseraufbereitung gemeint. Gleichzeitig werden hier oft auch spezielle Parameter für das Wasser eingestellt. So etwa der gewünschte pH-Wert, die gelösten Ionen, aber auch die Leitfähigkeit und die Dosierung spezieller Stoffe, die im Wasser enthalten sein sollen. Werden Stoffe aus dem Wasser entfernt, handelt es sich in der Regel um Abwasseraufbereitung. Hier wird das Wasser gereinigt, entkeimt beziehungsweise sterilisiert. Auch eine Enthärtung, eine Entmanganung oder eine Entsalzung kann hier erfolgen. Weitere Informationen zum Thema Wasser- und Abwasseraufbereitung finden Sie hier .

Welche Verfahren gibt es?

Die Aufbereitungsverfahren für Wasser und Abwasser sind vielseitig. Unterschieden wird hier unter anderem zwischen den folgenden Vorgehensweisen:

mechanische Aufbereitung (Reinigung durch Filter, Siebe oder Rechen)

Membranverfahren (Reinigung durch Osmose oder Nanofitration)

physikische Verfahren zur Aufbereitung (unter anderem gemeint sind die Adsorption, die Belüftung, die Sedimentation und das Vakuumverfahren)

biologische Verfahren zur Aufbereitung (gemeint ist die anaerobe Abwasserreinigung, das Belebtschlammverfahren, die Schlammfaulung und die biochemische Oxidation)

chemische Verfahren zur Aufbereitung (etwa die Desinfektion und die Oxidation des Wassers, aber auch der Ionenaustausch und Entcarbonisierung.

Welche Einsatzgebiete gibt es?

Das aufbereitete Reinwasser wird einerseits als Trinkwasser , andererseits als Brauchwasser in der Industrie und im Gewerbe eingesetzt. In seltenen Fällen kommt es aber auch in der Landwirtschaft zum Einsatz. Eine Aufbereitungsanlage besteht in der Regel jedoch nicht immer aus einem einzigen Verfahren. Um die Wasserqualität zu gewährleisten, werden mehrere Verfahren miteinander kombiniert. Welche Verfahren kombiniert genutzt werden müssen, hängt dabei sehr stark von der Art und der bereits bestehenden Qualität des Rohrwassers ab. Auch die enthaltenen gelösten und ungelösten Inhaltsstoffe spielen dabei eine wichtige Rolle. Bei dem Rohwasser handelt es sich in der Regel um Grundwasser aus Tief- oder Flachbrunnen, um Uferfiltrat aus oberflächennahen Flachbrunnen oder um Oberflächenwasser, das Fließgewässern wie Talsperren und Seen entnommen wird. Weiterhin entscheidend bei der Wahl der Verfahren ist natürlich auch der Verwendungszweck des Wassers. Je nach Einsatzgebiet muss es gewisse Anforderungen erfüllen können.

Welches Verfahren ist für welches Einsatzgebiet geeignet?

Bei der Aufbereitung von Trinkwasser bestehen besonders strenge gesetzliche Vorgaben. In Deutschland werden diese durch die Trinkwasserverordnung, DIN 2000 vorgegeben. Ein Beispiel hierfür ist etwa die Ausfällung von Mangan- und Eisenoxidhydraten vor der Filterung des Grundwassers aus Tiefbrunnen. In einigen Fällen wird hier auch die Oxidation des Wassers nötig. So wird der Sauerstoffgehalt des Wassers erhöht. Auch das Badewasser in öffentlichen Hallen- und Freibädern muss in der Regel aufbereitet werden. Hier gilt die deutsche DIN 19643. Typisch für diese Wasseraufbereitung ist die Flockung, die Filtration und die Desinfektion des Wassers. Brauchwasser wird hingegen vor allem für Industrieanlagen, für chemische Prozesse, in der Pharma- sowie der Lebensmittelindustrie, aber auch in Kraftwerken für den Einsatz als Kühl- und Speisewasser eingesetzt. Je nach Einsatzgebiet sind hier häufig unterschiedliche Aufbereitungsverfahren notwendig, da die Anlagen eine unterschiedliche Qualität des Reinwassers voraussetzen.

So bestehen Aufbereitungsanlagen für Kühlwasser häufig aus einer mechanischen Vorreinigung. Hier kommen Rechen, Trommelfilter oder Siebbandanlagen zum Einsatz. Anschließend erfolgen eine Flockung und die Filtration des Wassers. Das Kreislaufwasser wird, wenn es als Kühlwasser genutzt wird, oft auch mit Antikorrosionschemikalien versetzt, indem es spezielle Dosierstationen durchläuft. Für das Prozesswasser bestehen hingegen deutlich höhere Anforderungen, was die Qualität anbelangt. Deshalb wird ein Teil des für die Kühlsysteme aufbereiteten Wassers abgetrennt und erneut gereinigt. Hier kommen dann zusätzliche Verfahren wie der Adsorptionsfilter zum Einsatz. Er soll organische Verunreinigungen entfernen. Für die Entsalzung des Wassers wird dann ein Ionenaustauscher oder die Umkehrosmose eingesetzt, während gelöste Gase per Entgaser entfernt werden.