Zirbenbetten - Trends, Ratgeber, Vorteile

Die Vorteile von Möbeln aus Zirbenholz

Zirbenholz enthält keine toxischen Schadstoffe, welche den Körper belasten könnten. Vielmehr agieren die Inhaltsstoffe der Holzsorte gegen Schadorganismen, welche sich gerne in den heimischen Wohnräumen ansiedeln. Dazu gehören Bakterien, Pilze und Schimmelsporen, die vom Geruch des Zirbenholzes abgestoßen werden. Deshalb zählt die Förderung der Gesundheit zu den wichtigsten Eigenschaften der Holzsorte. Wenn die Wohnräume mit Möbeln aus Zirbenholz ausgestattet werden, kommt es bei vielen Menschen zu einer Verringerung der Herzfrequenz, einer Verminderung der Wetterfühligkeit und einer schnelleren Regeneration nach Erkrankungen. Außerdem verströmt das Zirbenholz eine aromatische Duftnote, welche dabei helfen kann, dass die Nachtruhe erholsamer wird. Dazu hat dieser Duft noch eine abwehrende Wirkung gegen Motten, die sich häufig in den Kleiderschränken und Schlafzimmern ansiedeln. In diesem Bereich hat das Unternehmen Zirbenherz eine breitgefächerte Auswahl an Massivholzbetten aus Zirbenholz im Angebot.

Mit Zirbenholz das Raumklima nachhaltig verbessern

Heutzutage werden immer mehr Chemikalien und andere Schadstoffe bei der Einrichtung und Gestaltung von Wohnräumen verwendet. Aus diesem Grund verschlechtert sich beständig das Raumklima, sodass die Bewohner darunter verstärkt leiden. Da Massivholzmöbel aus Zirbenholz komplett unbehandelt und deshalb frei von Schadstoffen sind, verbessern sie auf lange Sicht die Raumluft. Nicht nur für Allergiker ist ein gesundes Raumklima extrem wichtig, jeder Mensch braucht in seinem Zuhause eine reine Luft. Speziell im Schlafzimmer während der Nachtruhe können die Schadstoffe aus chemisch behandelten Möbeln und anderen Einrichtungsgegenständen in den menschlichen Organismus eindringen. Bei sensiblen Personengruppen steigt in diesem Fall das Risiko von unangenehmen Beschwerden und qualvollen Gesundheitsproblemen erheblich an. Deshalb sollte jede gesundheitsbewusste Person einen großen Wert auf unbedenkliche Möbel aus Massivholz legen.

Das Zuhause mit gesunden Möbeln einrichten

Gesunde Möbelstücke sind ein wichtiger Beitrag zu einer hohen Lebensqualität, sowohl in der Küche als auch im Kinder-, Schlaf- und Wohnzimmer. In diesen Wohnräumen kreieren Zirbenholzmöbel eine optisch ansprechende und gesundheitlich unbedenkliche Atmosphäre. Im Gegensatz zu Massivholzmöbeln werden viele Massenprodukte aus Holzspannplatten angefertigt. Diese Möbelstücke enthalten toxische Klebstoffe, die in einer hohen Konzentration zu Reizungen an den Augen , den Atemwegen und der Haut führen können. Deshalb sollten sich nicht nur sensible Personengruppen, sondern alle Menschen über die vielen Vorteile von Massivholzmöbeln bei der Einrichtung des eigenen Zuhauses bewusst sein.