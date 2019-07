Köln (dpa/tmn) - Stöpsel, Seifen- und Handtuchhalter fürs Badezimmer lassen sich oft einfach ankleben. Aber: Wenn man im Vorfeld den Untergrund von Staub, Fett und Kalk reinigt, sollte man keine Badreiniger verwenden.

Diese enthalten Antihaft-Substanzen, was die Klebewirkung beeinträchtige, erläutert die DIY Academy in Köln. Am besten silikonfreien Glasreiniger oder Spiritus nutzen. Anschließend mit einem Reinigungstuch nachwischen.

Zum Beispiel Handtuchhalter werden nicht direkt angeklebt, sondern sitzen auf einem Adapter. Dessen Kleber muss nach dem Aufbringen an die Fliesen erst mal für zwölf Stunden aushärten, bevor er belastet werden kann. Sprich: Die eigentliche Stange kann erst dann auf dem Adapter montiert werden.