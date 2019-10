Whirlpool-Ausstellung in Senden bei Münster

Alle Top-Modelle führender Whirlpool-Hersteller

In Senden trifft die Crème de la Crème hochqualitativer Outdoor Whirlpools zusammen. Neben Villeroy & Boch , Jacuzzi und RivieraPool hat Spadeluxe Modelle von Treesse und Vortex Spas im Programm. Alle Hersteller haben sich durch modernes Design auf dem Markt bewährt.

Gleichzeitig hat jede Marke aber auch eigene Markenzeichen: Jacuzzi steht für Whirlpool-Tradition schlechthin und gehört immer noch zu den gefragtesten Top-Marken. Villeroy & Boch Whirlpools sind mit ihren JetPaks - Massagedüsen auf austauschbaren Rückenteilen - in den Fokus der Aufmerksamkeit geraten. Dieses innovative System mit insgesamt 17 verschiedenen JetPaks ermöglicht ein maßgeschneidertes Massageprogramm. U.a., weil dadurch bis zu 90 Prozent weniger Rohrleitungen benötigt werden, gehören Villeroy & Boch Whirlpools zu den Spitzenreitern in Sachen Energieeffizienz. RivieraPool Whirlpools führen Qualität made in Germany und ein minimalistisches, geradliniges Design zusammen. Der italienische Hersteller Treesse setzt mit seinem Ghost System neue Maßstäbe für ein extrem reduziertes und sauberes Whirlpool Design. Die Massagedüsen befinden sich hinter einem schmalen Schlitz in der Wanne und sind damit von außen unsichtbar. Whirlpools von Vortex Spas sind im deutsch-österreichischen Raum exklusiv bei Spadeluxe erhältlich. Ihr Markenzeichen sind eine hochwertige Konstruktion, intelligente

Technologien und eine detailverliebte Ausstattung bei gleichzeitig modernem Design. Für die Vortex Whirlpools verfügt Spadeluxe über eigene Ausstellungsräumlichkeiten. Alle anderen Marken-Modelle sind auf zwei Etagen in eleganter Atmosphäre zu bewundern.

Unabhängige Beratung als Hauptkriterium

Whirlpools sind beratungsintensive Produkte. Vor der Anschaffung sollten die Besitzer genau überlegen, welche Ansprüche sie an die Massage haben, welche Features der Spa mitbringen soll und wo und wie sie die eigene Wellness-Oase in ihr Zuhause integrieren möchten. Bei hochwertigen Outdoor Whirlpools, die eine hohe Lebensdauer haben, ist eine fundierte Beratung deshalb ein Muss. Ihre Bedeutung wächst, je mehr Marken und Modelle für einen Interessenten zur Auswahl stehen. Befinden sich Whirlpools der führenden Hersteller an einem Ort, können Interessierte eine Menge Zeit, Benzin und Nerven sparen. Die Spadeluxe Whirlpool-Ausstellung in Senden zieht deshalb auch Leute aus dem süddeutschen Raum an. Die qualifizierte und fachkundige Beratung ist bei Spadeluxe völlig unabhängig und neutral. Sie informiert über die wichtigsten Unterschiede, Merkmale und technischen Daten der verschiedenen Hersteller und Whirlpools - und schafft damit die Grundlage für die am Ende ganz persönliche richtige Entscheidung. Worauf es einem Kunden ankommt, erkennen die erfahrenen Berater sehr schnell. Nicht selten kommen im Beratungsgespräch Fragen und Aspekte zur Sprache, die man als Außenstehender noch gar nicht berücksichtigt hat. Oder man rückt im Laufe des Gesprächs von seinem Whirlpool-Favoriten ab und erkennt, dass ein ganz anderer viel besser zu den eigenen Bedürfnissen passt.

Swim Spas testen in eigener Ausstellung

Wer sich im Wasser nicht nur massieren lassen, sondern auch schwimmen und trainieren möchte, ist bei Spadeluxe ebenfalls an der richtigen Adresse. Neben Whirlpools gibt es nämlich auch Swim Spas zu bewundern, in denen man dank Gegenstromanlage selbst in kleinen Gärten

unendlich viele Schwimmmeilen zurücklegen kann. Immer häufiger ersetzen die schnell installierten, ganzjährig nutzbaren und sparsamen Swim Spas die klassischen Swimmingpools. Ihr Sportangebot reicht mit Features wie Ruderstangen, Unterwasserlaufband, Fahrrad und weiterem Fitnesszubehör auf Wunsch weit über das Schwimmen hinaus. Kompakte Modelle, die teilweise gerade einmal vier Meter lang sind, beherbergen Massage- und Schwimmzone in einem. Daneben gibt es Swim Spas, an deren großen Schwimmbereich ein separates Whirlpool-Becken in voller Ausstattung anschließt. Die Entscheidung für einen ein- oder zweizonigen Swim Spa hängt u.a. davon ab, wie viel Platz der eigene Außenbereich bietet, welche Funktion im Vordergrund stehen soll und wie das Budget aussieht. Wer wissen möchte, ob ein Swim Spa die passende Wasseroase für den eigenen Garten ist, kann bei Spadeluxe einen Termin zum Probeschwimmen vereinbaren. In der Swim Spa Ausstellung mit stilvollem Umkleidebereich und Dusche stehen Modelle verschiedener Hersteller bereit, die darauf warten in voller Aktion erlebt zu werden.