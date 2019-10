Vortex Whirlpools: High-End Wellness-Oasen zu erschwinglichen Preisen

Whirlpool-Design mit Auszeichnung

Vortex ist es mit seiner Erfahrung, hohen Qualitätsansprüchen und Kreativität gelungen, den Whirlpool-Markt zu revolutionieren. Allem voran, das Whirlpool-Design. Denn die Zeiten, in denen sie klobigen Kisten glichen, bei denen es allein auf die Massagefunktion ankommt, sind längst vorbei. Das beweist das Vorzeigemodell des seit 2009 bestehenden Unternehmens, der IKON, der bereits mit dem renommierten Good Design Award ausgezeichnet wurde. Er wirkt mit seiner kantigen, spitz zulaufenden Form und der Teakholz-Umrandung wie eine Luxus-Yacht und verrät damit auch gleichzeitig seine Inspirationsquelle. Das reduzierte Design geht so weit, dass es keine sichtbaren Schrauben an der Verkleidung gibt. Im Inneren des IKON sorgt eine flexible Sitzlandschaft für uneingeschränkte Bewegungsfreiheit. Alle Vortex Whirlpools besitzen ein geradliniges Design mit abgerundeten Ecken, eine stilvolle Außenverkleidung sowie eine Wanne mit matt glänzender Acryloberfläche. Für die Beleuchtung ihrer Whirlpools hat Vortex ein detailliertes Konzept namens Hydroglow ausgearbeitet. Neben Bedienelementen, Wasserfeatures, Getränkehaltern, Rand und Innenraum sind auch die Jets mit LEDs ausgestattet. Farbe, Farbwechsel sowie dessen Geschwindigkeit können ganz nach Belieben eingestellt werden.

Beeindruckende Whirlpool-Intelligenz

Um das Wellness-Erlebnis so angenehm und sparsam wie möglich zu gestalten, verfügen sie über intelligente Software, die die technischen Elemente miteinander verbindet. Wieviel entspannender ist so eine Massage schließlich, wenn die Whirlpool-Heizung trotz Einschalten der Jet-Pumpen ihren Dienst fortsetzt. Oder mit der Gewissheit, dass der Whirlpool selbstständig die Nebentarifzeiten des Stromanbieters nutzt. Darüber hinaus sind Vortex Whirlpools in der Lage, sich an häufig gefahrene Betriebsmuster anzupassen. Den Höhepunkt des technischen Fortschritts bildet die von Vortex selbst entwickelte Hybrid- Wärmepumpe. Ist sie installiert, können Spa-Besitzer das Wasser nicht nur schnell und energiesparend aufheizen, sondern auch an heißen Tagen kühlen. 40 °C sind im Winter eine wohlig-gemütliche Wassertemperatur. Schießt das Thermometer im Hochsommer aber in die Höhe, möchte man lieber eine Erfrischung. Weil die Hybrid-Wärmepumpe 1 kW Elektrizität in 5 kW Wärme umwandelt, vermag sie die Heizkosten um bis zu 75 Prozent zu senken. Unter diesem Gesichtspunkt starten Whirlpool-Besitzer gleich viel entspannter in die Massage und nutzen den Spa auch in der dafür schönsten Jahreszeit: im Winter.

Entspannung und Unterhaltung für jeden Anlass

Vortex legt Wert darauf, ihre Whirlpools zu fairen Preisen auf den Markt zu bringen, sodass Qualität und Luxus für jeden erschwinglich sind - für Singles wie für die Großfamilie. Der kleinste Whirlpool für zwei Personen hat gerade einmal Badewannen-Format und beweist, dass man für eine Wellness-Oase nicht zwingend einen Garten braucht. Im größten Whirlpool finden bis zu 10 Personen Platz. Neben stillen Mußestunden ist also auch jede Menge Spaß und Unterhaltung mit Familie und Freunden angesagt. Das Massageangebot hat Vortex so konzipiert, dass jede Körperregion maßgeschneidert bearbeitet wird. Zum einen gibt es bestimmte Jet-Typen mit unterschiedlichem Durchmesser und Arbeitsweisen. Zum anderen lässt sich die Massage- Intensität der auf jedem Platz einzeln regulieren. Luftsprudel-Düsen, über die auch wohlriechende Aromen im Wasser verteilt werden können, sind ebenfalls mit von der Partie. Ausstattungselemente wie Wasserfall, über der Wasseroberfläche befindliche Laminar-Jets oder,

bei manchen Modellen, integrierter Getränkekühler zeugen von viel Liebe für besondere Details.