Wasserspender mit Festwasseranschluss

Fakten

Leitungsgebundene Wasserspender sind nicht nur der letzte Hype, sondern könnten dazu beitragen, die Umwelt um knapp 16 Milliarden Plastikflaschen pro Jahr zu entlasten.

In anderen Worten, es werden ungefähr 500 Millionen Kunststoff, 500 Tonnen Öl und Gas, sowie 10 Milliarden kWh Energie gespart. Um das mal zu übersetzen, ganz Bochum könnte so pro Jahr mit Strom versorgt werden.

Sie haben schon die einsetzbaren Plastikkanister im Büro oder zu Hause installiert? Nicht schlecht, allerdings ist der Plastik Konsum in der eben genannten Statistik mit dabei. Was kann man also machen, wenn die Zahlen schockieren?

Die Lösung

Eden Springs ist ein europaweit operierendes Unternehmen, welches ökologisch bewusste Wasser und Kaffee Lösungen für Unternehmen und Haushalte anbietet. Das Angebot fängt bei umweltfreundlichen Plastik Containern mit Biobechern an; man muss also nicht gleich eine neue Installation bestellen, und hört bei Kaffee, Zucker und Milch, sowie Hygiene Produkten auf.

Eden Springs Behälter können bis zu 50 Mal wiederverwendet werden, bevor sie recycelt werden.

Wir haben uns die Vorteile von leitungsgebundenen Wasserspendern mal näher angesehen, denn das scheint die umweltfreundlichste und günstigste Option zu sein. Wieso kauft man eigentlich Wasser, wenn man Wasser sowieso schon hat?

Wie funktionieren leitungsgebundene Wasserspender?

Eine Installation ist logischerweise erforderlich, doch den Spender kann man entweder kaufen, leasen oder mieten. Es gibt verschiedene Modelle für Großraumbüros und kleinere Tischmodelle. Der integrierte Pureflo-Filter schützt vor Chemikalien, die aus dem Rohr kommen, sowie Schmutz und Aromen, und ist leicht zu wechseln.

Die Firma bietet außerdem regelmäßige und unangekündigte Vor-Ort-Kontrollen durch das unabhängige Fresenius Institut an. Die Wasserqualität , Hygiene, und Ihre Gesundheit stehen bei Eden Springs im Vordergrund.

Bei Design und Optimierung der Spender wurde nicht gespart. Dezent und erhaben sehen die Modelle aus, in denen ausschließlich qualitativ hochwertiges Material und fortschrittlichen Technologie verwendet wird. Sie passen in das eleganteste Büro und werten jeden Pausenraum optisch auf.

Die Deutschen lieben Kohlensäure

Deshalb hat Eden Springs Modelle, die Wasser mit Kohlensäure anbieten. Das gefällt uns sehr, da man so den Stillwasser-Jammerern den Boden unter den Füßen wegzieht. Die Firma verspricht pünktliche Lieferung in 18 Länder, sowie eine schnelle Installation. Preise gibt es leider nicht auf der Webseite. Das muss nicht unbedingt schlecht sein, da sie mit jeder Größe und Bedarf arbeiten.

Außerdem im Angebot sind PET Flaschen für Events, Kaffee, und sämtlicher Zubehör.

Das fällt alles weg

Plastikcontainer und Lagerung

Zu Hause sein zu müssen, wenn die Lieferung kommt

Zu viel oder zu wenig zu bestellen

Das schwere Ding zu heben

Unsere Meinung: Top!

Ach, wenn doch jeder so ein Ding hätte! Plastikkonsumreduzierung ist derzeit in aller Munde und wer hat noch nicht die Bilder aus Asien oder Indien gesehen, wo unser Müll ankommt.

Eden Springs ist natürlich nicht der einzige Anbieter, der leitungsgebundene Wasserspender anbietet. Die Firma überzeugt jedoch mit Professionalität, Selbstverpflichtung zum Umweltschutz, und ist das einzige Unternehmen, dass dem Qualitätssiegel des SGS Fresenius Institut entspricht.

Wenn Sie ihren Beitrag leisten wollen, kurz den Taschenrechner rausnehmen, den Kundendienst anrufen, und die Mathe machen. Wir sind überzeugt davon, dass sich die Sache auf Monate oder Jahre hin rechnet. Außerdem passt es gut auf den Bereich Ihrer „Unser Beitrag zum Klimaschutz“ Webseite, oder nicht?