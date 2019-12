Viele kreative Ideen für die Wand- und Wohnraumdekoration

Vielfältige Auswahl

Wandtatoos, Wandbilder oder Dekobuchstaben gefällig? Im Online-Shop www.wall-art.de findet man beispielsweise eine tolle Auswahl an Wand-Accessoires. Fototapeten, Tapeten oder andere Dekorationen für das Fenster, die Türen oder die Fliesen. Hochwertige und exklusive Marken sind hier erhältlich und Dekorationen für jeden Geschmack. Sortiert sind die Stücke nach Künstlern, Themen oder anderen Inspirationen. Für die Küche, das Wohnzimmer oder den Flur: Es finden sich kreative Ideen im Shop. Glasbilder sind ebenfalls erhältlich.

Leinwandbilder in Perfektion

Für die passende Wanddekoration eignen sich auch Leinwandbilder. Es gibt sie in den Varianten Natur oder XXL. Auch Motive von Städten und Reisen oder andere Kunstdrucke sind beleibt. Wer mehr auf Poster steht, sucht in den Shops die Bestseller. Black & White ist immer ein Thema und auch Sprüche und Zitate sind in der Küche besonders beliebt. In feuchten Räumen wie das Badezimmer oder in der Küche gibt es auch Motive als Spritzschutz und mit Spritzschutz. Die Themen "Speisen & Gewürze" oder " Kaffee & Cocktails " bei den Postern eignen sich hervorragend für eine elegante Küchendekoration. Auch Holzbilder sind beliebt und machen jeden Raum warm und strahlen Wohnlichkeit aus. Acrylglasbilder oder andere Varianten runden das umfangreiche Sortiment der Shops ab.

Wandbilder mit dem Wunschtext des Kunden

Auch Wandbilder mit dem persönlichen Wunschtext sind beliebt. Ob auf Leinwand, Holz, Alu-Dibond Silber, Hartschaum oder Acrylglas und Glas: Der Hintergrund macht es aus. Poster sind oftmals günstiger als Wallprint, doch auch hier kommen die besonderen Bildmotive schön zur Geltung. Das eigene Zuhause aufwerten und in eine echte Bilderlandschaft verwandeln. Vliestapeten oder selbstklebende Fototapeten, alles ist machbar. Gerad die tollen Reisemotive sind in herausragender Bildqualität und zeigen Architekturen oder Landschaften bzw. die Natur.

Auch persönliche Bilder möglich

Der Clou für die individuelle Wanddekoration sind persönliche Fotos. Das Lieblingsfoto oder einen tollen Traumurlaub als Poster an der Wand? Das ist möglich. Die Shops bieten auch die Möglichkeit, das Foto der letzten Familienfeier hochzuladen. Es wird darauf ein hochwertiges und vor allem individuelles Wandbild in der gewünschten Größe produziert. Es gibt in den Shops zudem tolle Tipps zum Dekorieren und Anregungen für die Gestaltung der Wohnung. Besonders beliebt sind auch Leinwandbilder mit Kunstdrucken. Sie zeigen die Werte der alten Meister van Gogh, Klimt oder Monet und passen zu jedem Einrichtungsstil. Auch zeitgenössische Künstler sind hier angesagt.

Fazit:

Die Wanddekoration bestimmt, wie harmonisch ein Raum wirkt. Ob Wohnzimmer, Küche, Flur oder Kinderzimmer: In den Shops finden sich tolle Wand-Dekorationen. Poster, Leinwandbilder, persönliche Fotos, Accessoires, Acrylglasbilder oder auch Ölbilder, der Kunde findet alles, was das Herz begehrt. Die individuelle Gestaltung der Wände verschafft jedem Raum den letzten Schliff. Im Onlineshop finden sich Fototapeten, Vliestapeten oder Bilder in hoher Qualität. Auch andere Wand-Accessoires lassen jeden Raum in neuem Licht erstrahlen. Die Auswahl ist groß.